Una bufera si abbatte sul territorio, pesanti i danni

CREMONA - Una bufera si è abbattuta in questi minuti sul territorio cremonese e sulla Bassa Piacentina: forte vento, pioggia, grandine, alberi caduti, tetti scoperchiati e blackout diffusi sono alcuni dei danni dell'anomalo fenomeno meteorologico.

Un albero caduto a Casanova del Morbasco

Un albero caduto davanti all'Istituto Einaudi

Albero caduto in via Ippocastani

Strada chiusa a Monticelli via Falasca. Stessa cosa fra Caorso e Chiavenna e a San Pedretto. A Besenzone intervento di 118 e 115 per un uomo rimasto intrappolato sotto macerie, morto poco dopo colpito dal muro di una stalla crollato. Strada chiusa anche in località Maginot di Castelvetro per una pianta caduta. Diversi tetti scoperchiati a Caorso, sul posto protezione civile e vigili del fuoco. Treni cancellati sulla tratta Cremona-Fidenza