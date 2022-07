Tromba d'aria, anche Cremona Solidale conta i danni

CREMONA - Il forte nubifragio di ieri sera non ha risparmiato Cremona Solidale. Da subito evidenti i danni provocati dalle raffiche di vento, ora in corso di quantificazione da parte dell'Azienda, congiuntamente con la Fondazione Città di Cremona, proprietaria degli immobili. Lavori già in corso per il ripristino.

Nessuna conseguenza per gli ospiti e nessuna variazione per le visite dei familiari. Si segnala qualche disagio temporaneo nel transito dopo l'ingresso in struttura.