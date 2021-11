Con la Spal 1-1, la Cremonese non sa più vincere

CREMONA - La Cremonese non riesce più a vincere e dopo aver gettato al vento due punti contro il Pordenone, allo Zini contro la Spal non va oltre un pareggio per 1-1. Alla fine del match, per la verità, il risultato è giusto: le due squadre si sono equivalse e sono state protagoniste di una gara giocata a sprazzi, caratterizzata da momenti di stanca e improvvise fiammate anche favorite da errori delle difese.

La Cremonese è partita bene, comandando le operazioni a buon ritmo nel primo quarto d'ora, ma poi è uscita la Spal che per tutto il primo tempo ha controllato bene e si è fatta pericolosa con alcune conclusioni a rete: fra tutte il colpo di testa di Mancosu salvato sulla linea da Valeri a Carnesecchi battuto.

IL VANTAGGIO DELLA CREMO. Il vantaggio della Cremonese arriva proprio dopo il salvataggio di Valeri. Carnesecchi rilancia lungo e sorprende la difesa della Spal, schierata molto male: Buonaiuto si invola da solo verso il portiere avversario e lo supera con un pallonetto.

IL PAREGGIO DELLA SPAL. Una volta in vantaggio la Cremonese avrebbe potuto congelare la gara e sfruttare al meglio gli spazi concessi dalla Spal ma invece i grigiorossi hanno quasi regalato il pareggio allo scadere della prima frazione di gioco, concedendo una ripartenza che Melchiorri ha ben sfruttato arrivando alla conclusione quasi a colpo sicuro appena dentro l'area di rigore.

LA RIPRESA. Nella ripresa, nonostante la voglia e le iniziative di Valeri sulla sinistra e Zanimacchia sulla destra, la Cremonese non è quasi mai riuscita ad essere pericolosa. Non si ricordano parate di Seculin. Dal canto suo la Spal ha mostrato di accontentarsi del pareggio, difendendo bassa con grande attenzione e proponendosi in contropiede molto raramente.

Alla fine un pareggio giusto che sì muove la classifica ma che, inevitabilmente, per i grigiorossi ha un sapore amaro. La classifica resta molto corta, ma le occasioni perse cominciano a diventare numerose.

CREMONESE-SPAL FINISCE 1-1

91' Gioco fermo: nella Spal entra Zuculini ed esce Viviani in barella. Il recupero è stato allungato: si giocherà fino al 96'

90'+4' Concessi 4' di recupero.

83' Ultimi cambi per la Cremonese: dentro Ciofani per Di Carmine e in campo anche Crescenzi per Zanimacchia

82' Ammonito Zanimacchia autore di un fallo a centrocampo.

81' Cambi per la Spal: Seck per Colombo e Nador per Peda

80' Tra i tanti cartellini gialli tirati fuori dall'arbitro Colombo ci sono anche quelli per entrambi gli allenatori Clotet e Pecchia.

77' Ammonito Valeri per gioco non regolamentare.

72' Nella Spal fuori Esposito e dentro Crociata.

70' Cremonese pericolosa con Bartolomei che sulla destra riesce a mettere al centro dell’area di rigore un bel pallone. Di Carmine sfiora di testa e il pallone sfila a lato.

66' Fase interlocutoria della gara. La Cremonese tiene in mano il pallino del gioco, ma non riesce ad essere pericolosa. La Spal gioca una gara di grande attenzione e di attesa, pronta a ripartire.

62' Pecchia cambia due uomini: Vido e Bartolomei in campo per Gaetano e Castagnetti.

54' Bella azione della Cremonese sviluppata tutta sulla fascia destra con Zanimacchia che mette un cross invitante al centro per Di Carmine anticipato dal difensore della Spal che tocca il pallone con un braccio, ma il Var non riscontra gli estremi per un calcio di rigore.

53' Ennesima percussione di Valeri sulla sinistra, ma ancora una volta il suo cross non trova nessun grigiorosso a rimorchio.

48' Ammonito Viviani per fallo su Zanimacchia.

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINISCE IL PRIMO TEMPO di CREMONESE-SPAL: 1-1.

44' ⚽ PAREGGIO DELLA SPAL. Melchiorri fredda Carnesecchi con un sinistro sotto la traversa dopo una bella azione sulla sinistra con la difesa grigiorossa sorpresa e in ritardo nelle coperture.

34' ⚽ GOL DELLA CREMONESE. Incredibile contropiede della Cremonese che passa in vantaggio con un gol di Buonaiuto lanciato direttamente da Carnesecchi.

32' Spal vicinissima al vantaggio con un colpo di testa ravvicinato di Mancosu deviato da Valeri sulla linea

30' Problema fisico per Strizzolo, Pecchia inserisce Buonaiuto

26' Pericoloso tiro di Esposito che sfiora il palo della porta della Cremonese.

25' Ammonito Strizzolo per una trattenuta.

23' La Spal ora insiste: bel tiro di Melchiorri parato a terra da Carnesecchi.

22' Buon momento per la Spal: dopo un’azione insistita ancora Colombo trova il tiro dal limite dell’area ma il pallone finisce alto.

20' Occasione per la Spal con un bel tiro di Colombo che finisce a lato.

18’ Dopo un inizio in pressing, la Cremonese sembra rifiatare e la Spal riesce a contrastare i grigiorossi soprattutto a centrocampo.

15’ Ammonizione per Mora per un fallo a centrocampo

5' Iniziativa tambureggiante della Cremonese con una pericolosa mischia in aria della Spal e doppia conclusione di Castagnetti.

2' La sfida fra Cremonese e SPAL si accende subito. Volata sulla destra di Zanimacchia che appena dentro l’area subisce un contrasto che cade a terra. Proteste dei grigiorossi per un calcio di rigore e ammonizione di Gaetano per protesta.

1' Partita iniziata.

0' Mister Pecchia anche per la sfida contro la Spal, almeno inizialmente, fa a meno di Buonaiuto che parte in panchina. Assenza dell’ultim’ora, invece, quella di Fagioli. Secondo quanto comunicato dalla società grigiorossa il giovane centrocampista non è disponibile a causa di problemi intestinali.

LE FORMAZIONI

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Valzania, Castagnetti; Zanimacchia, Gaetano, Strizzolo; Di Carmine. Allenatore: Pecchia

SPAL (4-3-1-2): Seculin; Peda, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Viviani, Esposito, Mora; Mancosu; Colombo, Melchiorri. Allenatore: Clotet.

ARBITRO: Colombo di Como.

