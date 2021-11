Pordenone-Cremonese: 1-2 (fine primo tempo)

PRIMO TEMPO

45' - Squadre negli spogliatoi

⚽ 24' - GRIGIOROSSI IN VANTAGGIO. Zanimacchia si invola sulla destra, frena e serve un rasoterra perfetto a Strizzolo che batte Perisan. L'attaccante - ex di turno - non esulta.

⚽ 23' - PAREGGIO IMMEDIATO DELLA CREMO. Sinistro volante di Zanimacchia su assistenza di Fagioli

⚽ 20' - GOL DEL PORDENONE. Cross dalla sinistra e di Falasco e inzuccata vincente di Camporese, lasciato solo sul secondo palo

14' - Incursione di Cambiaghi che si accentra e prova il destro: la conclusione è debole

11' - Sinistro velenoso di Zanimacchia: il forte vento incide sulla traiettorie

9' - Azione insistita della Cremonese innescata da uno spunto di Zanimacchia sulla sinistra: Di Carmine si gira in area ma il suo sinistro viene murato

5' - Ciciretti ruba palla a Valeri e prova il sinistro da fuori: nessun problema per Carnesecchi

3' - Subito una buonissima occasione per Strizzolo, che apre il piattone ma spedisce largo il bell'assist di Valeri

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PORDENONE: Perisan; Valietti, Camporese, Stefani, Falasco; Magnino, Petriccione, Pasa, Folorunsho, Tsadjout, Ciciretti. All. Tedino

CREMONESE: Carnesecchi, Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri, Castagnetti; Fagioli, Zanimacchia, Strizzolo, Valzania, Di Carmine. All. Pecchia