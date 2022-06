Siccità, Autorità del Fiume Po: "La situazione sta diventando drammatica"

CREMONA/PARMA - «La situazione sta diventando drammatica, perché oltre al fatto di avere una portata limitata e le piogge che stanno mancando, abbiamo altri due fattori molto importanti. La temperatura è più alta di 2-3 gradi, in alcuni punti anche quattro gradi, rispetto alla media del periodo. E manca completamente la risorsa della neve, quindi il magazzino e lo stoccaggio in montagna» di acqua. Sono i principali fattori di allarme delineati da Meuccio Berselli, segretario generale di AdBPo, l’autorità di bacino. Quindi, sottolinea Berselli, «abbiamo delle aree che possono rimanere senz'acqua. Allora bisogna innescare uno spirito di sussidiarietà tra i territori, per cui i prelievi idrici vanno controllati, vanno verificati, e dobbiamo portare acqua a tutti. Altrimenti dobbiamo intervenire immediatamente con la Protezione civile. La situazione è davvero molto delicata». (ANSA)