Che sorpresa! La visita di Riky Maspero al tifoso al Cremona Solidale

CREMONA - Un incontro emozionante. Una sorpresa bellissima, quella organizzata a Cremona Solidale questa mattina. Massimiliano Altieri oggi ha 51 anni. Ed è ospite dal 2019 della struttura. È bloccato su una sedia a rotelle da 28 anni, da quando un brutto incidente di macchina lo ha fatto finire in coma. È sempre stato un grandissimo tifoso della Cremonese, ma soprattutto di Riky Maspero che era il suo idolo e anche quello che all'epoca dell'incidente, è riuscito, parlandogli, a fargli muovere per la prima volta una gamba, e a fargli dare i primi segni di risveglio. Dopo 1 anno e 3 mesi di coma. Oggi dopo quasi vent'anni dall'ultima volta che si sono incontrati, Maspero gli ha fatto una sorpresa. D'accordo con la mamma di Max, che vive con lui a Cremona Solidale, si è presentato in struttura. Massimiliano lo ha riconosciuto subito e sono stati per quasi un'ora a chiacchierare. È sempre suo tifoso e segue la sua carriera. Si sono lasciati con la promessa di vedersi ancora, presto.