Ternana battuta (2-0), la Cremonese vola nell'alta classifica

CREMONA - Quinta vittoria stagionale per la Cremonese che allo stadio Zini ha battuto la Ternana per 2-0, incontro valido per la settima giornata. A segno Zanimacchia nel primo tempo e Di Carmine nella ripresa. La Cremonese si riprende lo Zini e batte la Ternana con un rotondo 2-0. La squadra di Pecchia parte bene e per mezz’ora ha in mano il gioco ma il gol non arriva. Nel finale esce la Ternana ma nel momento di maggiore sofferenza (uscita decisiva di Sarr su Falletti tutto solo in area) arriva la rete (meritata) di Zanimacchia che scarica il destro sotto la traversa su appoggio di Fagioli.

Nella ripresa parte forte la Ternana che segna il pareggio con Palumbo annullato però al Var per un precedente fallo. La Ternana ci riprova altre due volte con un pallonetto di Falletti salvato sulla linea da Sernicola e con un tiro forte di Partipilo alzato in corner da Sarr. Proprio sulla ripartenza dell’azione successiva la Cremonese trova il raddoppio con Di Carmine che spinge in porta una respinta di Iannarilli su precedente tiro di Gaetano. La Cremonese ha trovato la forza di spezzare il forcing della Ternana e poi si è affidata alla giornata di grazia di Sarr che ha salvato ogni tentativo avversario nello specchio della porta. Finisce con una bella vittoria contro una Ternana mai doma che ha fatto il possibile per raddrizzare il risultato. La Cremonese da parte sua ha tenuto duro nei frangenti più impegnativi dimostrandosi ancora una volta cinica.

Nella prossima giornata, dopo la pausa, la Cremonese giocherà di nuovo in casa contro il Benevento.

IL MATCH

90'+6' Fischio finale, vince la Cremonese (2-0).

90'+3' Palumbo salta in area Crescenzi, Sarr attento protegge il primo palo sul tiro deviato.

90'+2' OCCASIONE TERNANA Falletti appoggia di tacco, Agazzi ci prova nuovamente da fuori ma Sarr salva ancora i suoi.

90' Sarr respinge il cross di Palumbo prima, poi dice di no ad Agazzi sulla sua battuta di prima intenzione da fuori. Sei minuti di recupero.

89' AMMONIZIONE CREMONESE Cartellino giallo a Gaetano per fallo su Palumbo.

87' SOSTITUZIONE CREMONESE Esce Fagioli, entra Crescenzi.

86' Girata al volo di Mazzocchi, palla a lato.

85' Valzania cerca un filtrante per Deli, la Ternana si chiude bene.

81' Tentativo da fuori velleitario di Celli, tiro deviato da Baez in calcio d'angolo.

77' Di Carmine tenta un sombrero tra due difensori, Iannarilli lo ferma.

74' SOSTITUZIONE CREMONESE: Esce Zanimacchia, entra Deli. Nella Ternana fuori Pettinari e Partipilo, dentro Peralta e Mazzocchi.

73' GOOOOL CREMONESE Raddoppio grigiorosso: Gaetano calcia sul secondo palo, Iannarilli si oppone ma sulla respinta Di Carmine infila indisturbato (2-0).

71' OCCASIONE TERNANA Partipilo spara forte su Sarr che respinge la conclusione in corner.

69' OCCASIONE TERNANA Falletti scavalca con un pallonetto Sarr uscito per colpire di testa fuori dall'area, Sernicola salva un goal già fatto sulla linea di porta.

68' Ci prova la Ternana con Pettinari, la sponda dell'attaccante rossoverde viene neutralizzata dalla difesa della Cremonese.

66' Defendi si apre sulla destra e calibra il cross, Sarr esce sicuro in presa alta.

65' SOSTITUZIONE TERNANA Esce Ghiringhelli, entra Defendi.

63' Durissimo scontro aereo di testa contro testa tra Ghiringhelli e Valeri. Intervento dei medici. Valeri rientra sul rettangolo di gioco con una vistosa fasciatura sulla testa.

62' Ghiringhelli mette il pallone al centro, Okoli la toglie tempestivamente dalla disponibilità di Pettinari che era tutto solo davanti a Sarr.

60' AMMONIZIONE TERNANA Cartellino giallo per Capuano, fallo su Di Carmine.

58' SOSTITUZIONE CREMONESE Esce Buonaiuto, entra Baez.

57' Buonaiuto non capitalizza un contropiede 3 contro 3.

55' SOSTITUZIONE TERNANA Esce Proietti, entra Capone.

54' La palla attraversa l'area di rigore della Ternana, Gaetano lascia scorrere ma non c'è nessuno a rimorchio.

49' Palumbo segna ma l'arbitro, dopo aver consultato il VAR, annulla per un precedente fallo di Proietti (ammonito).

46' Inizio secondo tempo. SOSTITUZIONE TERNANA Esce Martella, entra Celli. SOSTITUZIONE CREMONESE Esce Bartolomei, entra Valzania.

45'+1' Fine primo tempo. Cremonese più pericolosa nell'arco della prima frazione con la qualità di Buonaiuto e il lavoro degli esterni. La Ternana esce dal guscio solo dopo i primi 25 minuti, crea molto ma senza impegnare eccessivamente Sarr. La rete al 44' di Zanimacchia da fuori area suggella un buon primo tempo dei grigiorossi.

44' GOL CREMONESE Vantaggio grigiorosso: scarico di Fagioli dal limite dell'area, siluro da fuori di Zanimacchia che si coordina perfettamente e trafigge Iannarilli (1-0).

41' La tempestiva uscita bassa di Sarr su Falletti salva la Cremonese.

40' OCCASIONE CREMONESE Errore di Martella che serve all'altezza del dischetto Sernicola. Il tiro al volo esce di metri.

38' Conclusione pretenziosa di Palumbo a giro, Vido devia in corner con la testa.

34' Sarr esce coi pugni per anticipare Pettinari, il pallone finisce a Boben che da fuori area calcia direttamente in curva.

32' PERICOLO TERNANA Falletti appoggia di testa per Pettinari, che ostacolato dalla difesa grigiorossa calcia malamente davanti a Sarr.

31' Sernicola cerca Vido, perfetta lettura difensiva di Boben che scongiura il pericolo.

30' AMMONIZIONE CREMONESE Cartellino giallo a Fagioli per fallo su Partipilo.

27' ANCORA CREMONESE VICINA AL GOL Cross di Sernicola, la spizzata di testa di Gaetano finisce di poco sul fondo.

24' Fallo su Falletti che si divincola in un fazzoletto. Punizione per la Ternana, nulla di fatto.

19' OCCASIONE CREMONESE Buonaiuto salta l'uomo e da posizione defilata calcia verso la porta con Iannarilli che si oppone.

17' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per i padroni di casa, Bianchetti in tuffo non trova il tempo per staccare di testa. L'arbitro fischia fallo in attacco.

15' Zanimacchia si incunea in area, Martella devia in corner il traversone.

14' Vido si gira e calcia nel cuore dell'area di rigore, tiro murato dalla retroguardia ospite. Costante pressione offensiva della Cremonese.

12' Ottima chiusura di Okoli su un lancio in verticale di Palumbo. Il difensore si appoggia su Sarr e viene perfezionato il disimpegno.

10' Buonaiuto mette un palla morbida al centro, la Ternana sventa la minaccia in calcio d'angolo.

7' Il tiro col sinistro di Palumbo dai 25 metri finisce a lato.

3' OCCASIONE CREMONESE Fagioli, su passaggio di Vido, prova a piazzare con l'interno piede il pallone sul secondo palo. Tiro fuori di un soffio.

2' La conclusione dalla distanza di Bartolomei sorvola la traversa.

ORE 14:01. Fischio d'inizio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE (4-3-1-2): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Bartolomei, Fagioli; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto; Vido. In panchina: Ciezkowski, Peschieri, Ravanelli, Baez, Nardi, Ciofani, Meroni, Valzania, Crescenzi, Di Carmine, Dalle Mura, Deli. Allenatore: Pecchia.

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Ghiringhelli, Boben, Capuano, Martella; Agazzi, Proietti, Palumbo; Partipilo, Pettinari, Falletti. In panchina: Krapikas, Celli, Kontek, Furlan, Mazzocchi, Capone, Sorensen, Paghera, Peralta, Defendi, Salzano, Donnarumma. Allenatore: Lucarelli

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria.

LE CURIOSITA'

La Cremonese non ha mai perso in partite casalinghe contro la Ternana in Serie B: due vittorie sono state seguite da tre pareggi. Samuel Di Carmine ha realizzato tre gol nelle ultime due sfide contro la Ternana in Serie B, inclusa una doppietta nell’aprile 2018 con la maglia del Perugia.

