Calcio, Carnesecchi para un rigore e salva una Cremo sprecona

CREMONA - Secondo 0-0 consecutivo per la Cremonese di Pecchia che pareggia allo Zini contro un timido Vicenza.

Primo tempo equilibrato, dopo una prima fase in cui la Cremonese ha preso in mano la partita, andando vicina al vantaggio con due occasioni, nel giro di pochi secondi, per Zanimacchia.

Al 39’ il Vicenza ha una grossa opportunità dagli undici metri con Colombo che assegna il rigore dopo il fallo di mani di Rafia. Da Cruz sbaglia dal dischetto con Carnesecchi che blocca la sfera.

Secondo tempo che ha visto il Vicenza provare qualche giocata in più, con la Cremonese sempre pronta a ripartire e provare a trovare il vantaggio.

Al 68’ Gondo fallisce il possibile 1-0, sparando in curva un rigore in movimento. All’88’ sono le mani di Contini a negare il vantaggio grigiorosso dopo un gran colpo di testa di Bianchetti. Nel finale occasione anche per Gaetano che trova ancora un attento Contini. Al 98’ espulso Diaw per una gomitata su Okoli dopo il check del VAR.

LA DIRETTA.

La partita finisce a reti inviolate, con il risultato di 0-0.

98' Check del Var per un contatto tra Diaw e Okoli. Rosso diretto per Diaw dopo una gomitata su Okoli.

98' Grande scambio tra Gaetano e Fagioli. Il 70 grigiorosso spara addosso a Contini.

96' Fagioli in area di rigore non trova spazio per calciare. Cremonese che cerca in tutti i modi il vantaggio.

93' Ammonito Bruscagin.

90' + 7' Concessi 7 minuti di recupero.

89' Ammonito Politic.

88' Miracolo di Contini. Gran cross di Baez per Bianchetti che di testa trova una gran risposta del portiere vicentino.

87' Ammonito Diaw.

Mister Fabio Pecchia

84' Occasione per Ranocchia. Cross di Crecco dalla sinistra e il centrocampista colpisce alto di testa.

80' Cambio per la Cremonese: fuori Casasola dentro Politic. Dentro un attaccante per un terzino, con Baez che arretra e il neoentrato che prende posto sulla trequarti.

80' Stop e tiro di Castagnetti che non trova la porta dal limite.

75' cambio per il Vicenza: fuori Giacomelli dentro Zonta.

73' Cambio per la Cremonese: fuori Di Carmine dentro Baez.

73' Cross di Fagioli, colpo di testa di Gondo, parata di Contini.

72' Adesso la Cremonese attacca a testa bassa alla ricerca del vantaggio.

68' Occasione clamorosa fallita da Gondo. L’attaccante grigiorosso, da solo, all’altezza del dischetto di rigore, spara in curva il pallone dell’1-0.

63' Quattro cambi per il Vicenza: fuori Da Cruz, Teodorczyk, Sandon e De Maio dentro Ranocchia, Diaw, Crecco e Padella.

62' Tiro di Fagioli dal limite. Palla alta.

61' Doppio cambio per la Cremonese: fuori Strizzolo e Bartolomei dentro Gaetano e Castagnetti.

59' Punizione della Cremonese: Bartolomei finge di calciare ma lascia la conclusione a Valeri che colpisce Cavion.

58' Ammonito Sandon. Punizione dal limite per la Cremonese.

57' Tiro di Strizzolo dal limite. Palla alta.

54' De Maio rimane a terra dopo un contrasto con Contini. Gioco di nuovo fermo.

53' Grande occasione per il Vicenza. Cross di Dalmonte per Teodorczyk che di testa non trova la porta di poco.

51' Cross di Di Carmine, palla colpita da Strizzolo che però sbaglia il colpo di testa sul primo palo.

47' Gioco subito fermo allo Zini. De Maio rimane a terra dopo uno scontro con Gondo.

46' Cambio per la Cremonese: fuori Rafia dentro Gondo.

46' È ricominciata Cremonese-Vicenza.

Fine primo tempo: pari a reti inviolate nei primi 45 minuti.

45' + 4' Concessi quattro minuti di recupero.

Rigore parato dal portiere grigiorosso Carnesecchi

40' CALCIO DI RIGORE per il VICENZA. PARATA di Carnesecchi: Da Cruz calcia un rigore debole e centrale, bloccato facilmente da Carnesecchi.

39' Calcio di rigore per il Vicenza. L’arbitro, dopo aver visionato il monitor, punisce il fallo di mani di Rafia. che viene ammonito.

Arbitro richiamato dal Var

37' Palleggio di Cavion al limite dell’area. Tiro dell’ex centrocampista grigiorosso che colpisce il braccio di Rafia. Altro episodio dubbio, arbitro richiamato dal Var.

Bikel e Fagioli

32' Contatto dubbio in area di rigore grigiorossa tra Fagioli e Teodorczyk, Colombo lascia giocare. Check del Var che conferma la decisione del direttore di gara.

30' Gran ripartenza della Cremonese. Contini in uscita bassa ferma Rafia. A porta vuota, due difensori respingono i tiri di Di Carmine prima e Zanimacchia poi.

30' Prima palla gol per il Vicenza con Dalmonte che in area trova una gran risposta di Carnesecchi.

25' Zanimacchia ci prova con il destro in area di rigore. Tiro parato da Contini.

21' Dopo una prima fase in cui la Cremonese era nettamente padrona del campo, adesso il Vicenza sembra riuscire meglio ad uscire e costruire ripartenze.

16' Dalmonte cerca la porta dalla distanza. Tiro fuori di parecchio.

11' Per la squadra di Brocchi, con Teodorczyk, tiro da fuori area che Carnesecchi blocca.

10' Buona Cremonese in questo avvio. Dopo le prime due occasioni i grigiorossi hanno preso in mano la partita.

9' Buon dribbling di Rafia sulla sinistra che si accentra e prova a calciare. Tiro debole bloccato facilmente da Contini.

3' Doppia clamorosa occasione per la Cremonese. Lancio per Strizzolo che con il sinistro trova un attento Contini. Palla che arriva a Valeri che serve Zanimacchia in area di rigore. L’attaccante grigiorosso fallisce l’1-0 a porta vuota dopo un salvataggio sulla linea di un difensore. L’azione prosegue e arriva un nuovo assist per Zanimacchia. Tiro a lato di poco.

1' È iniziata Cremonese-Vicenza. Primo pallone giocato dai grigiorossi.

