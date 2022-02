Calcio. Cremonese, finisce 0-0 il big match di Perugia. Ma è sempre prima

CREMONA - Finisce in parità il big match tra Perugia e Cremonese (0-0). I grigiorossi si confermano in vetta alla classifica con il Pisa. Mettiamola così, guardiamo il lato positivo: il primo zero a zero della stagione vale un punto in più rispetto al girone di andata e questo lo fa sembrare senz’altro un punto guadagnato.

Dall’altra parte è anche lo specchio fedele di una gara bruttina, povera di contenuti già nel primo tempo e andata peggiorando nella ripresa quando il batti e ribatti non ha permesso di vedere gioco e azioni degne di nota. Da parte della Cremonese si è rivisto un po’ il copione dell’andata: se la gara fosse andata avanti a oltranza difficilmente si sarebbe visto un gol dei grigiorossi. Resta quindi la consolazione di non aver preso un’imbarcata, pazienza se il migliore attacco del campionato ha finito per digiunare. Può succedere, specialmente se manca la qualità che Pecchia aveva chiesto alla viglia della gara come chiave per avere la meglio su un campo difficile contro un avversario che ha lottato dal primo all’ultimo minuto.

PERUGIA (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Ferrarini, Segre, Burrai, Santoro, Lisi; Matos, De Luca. In panchina: Zaccagno, Gyabuaa, Carretta, Olivieri, Beghetto, Murgia, Ghion, D’Urso, Curado, Falzerano, Kouan, Zanadrea. All. Alvini.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Casasola, Ravanelli, Meroni, Sernicola; Bartolomei, Castagnetti; Baez, Gaetano, Strizzolo; Ciofani. In panchina: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Valeri, Gondo, Buonaiuto, Bianchetti, Fagioli, Di Carmine, Okoli, Zanimacchia, Rafia. All. Pecchia.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce.

90'+5' Partita terminata (0-0).

90' Cinque minuti di recupero.

87' Nella Cremonese ammonito Valeri per fallo su Segre.

per fallo su 80' Angolo per il Perugia: Beghetto al centro, Carnesecchi in uscita allontana.

al centro, in uscita allontana. 78' Nella Cremonese entra Gondo ed esce Baez .

ed esce . 73' Sernicola non riesce ad arrivare al cross prima dell'uscita del pallone, si riparte dalla rimessa dal fondo per il Perugia.

non riesce ad arrivare al cross prima dell'uscita del pallone, si riparte dalla rimessa dal fondo per il Perugia. 70' Conclusione di Segre , ancora attento Carnesecchi .

, ancora attento . 69' Ammonito Meroni per fallo tattico su Olivieri.

per fallo tattico su 68' Ammonito Sernicola , per duro intervento su Kuan .

, per duro intervento su . 66' Conclusione dalla distanza di Santoro , Carnesecchi blocca senza problemi.

, blocca senza problemi. 63' Nella Cremonese esce Ciofani ed entra Di Carmine .

ed entra . 60' Olivieri supera Carnesecchi in uscita, azione peró fermata per il fuorigioco della punta.

supera in uscita, azione peró fermata per il fuorigioco della punta. 56' Nella Cremonese dentro Fagioli , esce Bartolomei .

, esce . 54' Percussione palla al piede di Zanimacchia , destro dal limite che termina alto.

, destro dal limite che termina alto. 51' Cross di Baez , Ciofani si lancia sul primo palo ma la sua deviazione è respinta da Chichizola .

, si lancia sul primo palo ma la sua deviazione è respinta da . 49' Sinistro di Ferrarini , deviazione di Bartolomei che manda in angolo la sfera.

, deviazione di che manda in angolo la sfera. Inizio secondo tempo. Nella Cremonese dentro Zanimacchia e Valeri per Strizzolo e Casasola.

45'+1' Fine primo tempo.

41' Sinistro potente dalla distanza di Castagnetti , palla a lato.

, palla a lato. 40' Ferrarini commette fallo di ostruzione su Carnesecchi : la panchina della Cremonese chiede la ammonizione.

commette fallo di ostruzione su : la panchina della Cremonese chiede la ammonizione. 37' Strizzolo non controlla sulla sinistra, la punta molto largo sulla fascia per lasciare spazio al centro a Ciofani .

non controlla sulla sinistra, la punta molto largo sulla fascia per lasciare spazio al centro a . 32' Ciofani si allarga sulla destra e crossa al centro: Segre anticipa anche Chichizola e calcia in angolo.

si allarga sulla destra e crossa al centro: anticipa anche e calcia in angolo. 29' Punizione di Beaz , respinta: il pallone arriva a Castagnetti che calcia altissimo.

, respinta: il pallone arriva a che calcia altissimo. 28' AMMONITO Burrai . Doppio passo e dribbling di Gaetano , il mediano lo stende prendendosi il giallo.

. Doppio passo e dribbling di , il mediano lo stende prendendosi il giallo. 23' Colpo di testa di Ciofani , pesa plastica di Chichizola che blocca in tuffo.

, pesa plastica di che blocca in tuffo. 19' Altra conclusione di Lisi , deviazione in angolo: corner per il Perugia ma nulla di fatto.

, deviazione in angolo: corner per il Perugia ma nulla di fatto. 16' Grande intervento di Carnesecchi che manda in angolo una palla deviata.

che manda in angolo una palla deviata. 10' Fallo di Ferrarini su Strizzolo : la punta chiede il giallo, solo richiamo da parte di Pezzuto .

su : la punta chiede il giallo, solo richiamo da parte di . 7' Bartolomei si ritrova un difficile pallone in area, conclusione di potenza che termina a lato.

si ritrova un difficile pallone in area, conclusione di potenza che termina a lato. 5' Castagnetti prova una difficile palla in verticale per Strizzolo , capisce tutto Dell'Orco .

prova una difficile palla in verticale per , capisce tutto . 4' De Luca prova la percussione centrale, Sernicola lo ferma in scivolata

prova la percussione centrale, lo ferma in scivolata 1' Subito pericoloso il Perugia. Cross di Matos , De Luca sul secondo palo non trova la deviazione a due passi dalla porta.

, sul secondo palo non trova la deviazione a due passi dalla porta. Primo Tempo. Partita iniziata.

