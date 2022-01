Serie B, Cremonese: meglio di Pecchia solo Simoni

CREMONA - Dallo 0-2 casalingo del 4 gennaio contro il Chievo, che fece scivolare la Cremonese in quartultima posizione, al rotondo successo per 4-1 colto ad Ascoli il 18 dicembre: il 2021 grigiorosso è racchiuso fra queste due gare emblematiche. La prima determinò l’esonero di Pierpaolo Bisoli che, dopo aver centrato a Cremona una miracolosa salvezza nelle ultime dodici giornate della stagione 2019-20, alla media di 1,83 punti a partita, non seppe ripetersi nel girone d’andata del 2020-21, condotto alla media disastrosa di 0,88 punti per gara. Il 4-1 di Ascoli ha invece rappresentato uno dei punti più alti raggiunti dalla squadra sotto la guida di Fabio Pecchia il quale, dal quartultimo posto di inizio gennaio, aveva saputo condurla rapidamente in zona salvezza, sino alla tredicesima piazza finale del torneo 2020-21; facendola poi volare nell’attuale campionato al terzo posto (quarto o quinto dopo i recuperi del 13 gennaio) della zona playoff, a sole due lunghezze dalla zona promozione.

Nel corso del 2021 la Cremonese ha disputato complessivamente 40 incontri di campionato (oltre al match di Coppa Italia del 15 agosto sul campo del Torino, perso per 4-1 ai calci di rigore), con 18 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte, 58 reti segnate (13 da Ciofani) e 40 subite. Trentanove delle 40 gare del 2021 hanno visto in panchina Pecchia, che vanta finora in grigiorosso una media di 1,67 punti a partita; molto più di Rastelli (1,29 punti fra il 2018-19 e il 2019-20), Bisoli (1,28), Tesser (1,16), Mandorlini (1,13) e Baroni (1,00). Meglio di Pecchia in B, nell’ultimo trentennio, aveva fatto solo Gigi Simoni nel 1992-93, con una media equivalente a 1,84 punti attuali.