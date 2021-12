Ascoli-Cremonese 1-2 al 50'

50' Ancora Cremonese pericolosa con Zanimacchia che imbuca per Buonaiuto il cui destro finisce alto sopra la traversa.

48' Cremonese vicino al terzo gol con una bella azione sviluppata sulla sinistra da Buonaiuto che passa la palla Fagioli il cui tiro costringe leali ad una bella parata in calcio d’angolo.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

43' GOL DELL'ASCOLI. Il gol dell’Ascoli accorcia le distanze con Eramo, bravo a colpire di testa un cross di Dionisi sul secondo palo.

42' Ammonito Fagioli.

39' RADDOPPIO DELLA CREMONESE. Raddoppio della Cremonese con un’azione bellissima tra Zanimacchia e Fagioli che imbecca Buonaiuto al limite dell’area: il grigiorosso salta il suo diretto avversario con una splendida finta e incrocia di destro battendo il portiere dell’Ascoli.

34' Cremonese vicina al raddoppio con una bella combinazione tra Valeri e Gaetano che si libera al limite dell’area di rigore e con un bel destro impegna il portiere dell’Ascoli in una parata a terra.

31' GOL DELLA CREMONESE. Cremonese in vantaggio con uno splendido gol di Valeri, terzino sinistro, che appena fuori dall’area, scaglia un bolide a mezza altezza che fredda Leali.

26' Zanimacchia salta due uomini sulla destra ma il suo traversone viene respinto.

23' Ripartenza interessante dell’Ascoli con Dionisi che appena dentro l’area cerca il tiro a giro ma sbaglia.

21' Botteghin ammonito per un fallo su Ciofani.

20' L’Ascoli sfrutta male un calcio di punizione che Sabiri calcia molto lontano dai pali di Carnesecchi.

16' Bel tiro di Sabiri da oltre 20 metri di poco alto.

15' Bella combinazione Buonaiuto-Zanimacchia il cui cross viene intercettato.

14' Prime fasi della partita a ritmo tranquillo, le due squadre sembrano volersi studiare.

8' Ammonito Sernicola per un fallo a centrocampo.

7' Ascoli pericoloso con una combinazione Dionisi-Sabiri, attento Carnesecchi in uscita.

5' Occasione per Ciofani che di destro mette di poco a lato sul palo lontano.

4' Fagioli protagonista di questo inizio di partita con un paio di suggerimenti interessanti per Gaetano e Valeri.

1' Terreno in buone condizioni e giornata di sole: partita iniziata.

0' Pecchia sceglie ancora Ciofani al centro dell'attacco, Di Carmine per la quinta partita di fila è in panchina. Assente Strizzolo per un problema muscolare, il mister grigiorosso opta per il trio Zanimacchia-Gaetano-Buonaiuto. A centrocampo Fagioli e Castagnetti, in difesa tutto confermato con Sernicola, Bianchetti, Okoli e Valeri davanti a Carnesecchi.

Daniel Ciofani: scelta del campo

LE FORMAZIONI

ASCOLI: Leali; Salvi, Avlonitis, Felicioli, Botteghin; Saric, Buchel, Eramo; Sabiri; Dionisi, Iliev. All. Sottil.

CREMONESE: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Castagnetti, Fagioli; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani. All. Pecchia.

ARBITRO: Zufferli di Udine

