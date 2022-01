Mattarella: "I giorni difficili richiamano al senso di responsabilità"

ROMA - Il Parlamento ha scritto in blocco il nome di Sergio Mattarella sulla scheda depositata nell'urna. L'ottava votazione - come era ormai scontato da ore - è stata quella decisiva: Mattarella sarà presidente della Repubblica per il secondo mandato consecutivo. Una scelta che, come hanno commentato i principali rappresentanti della maggioranza, serve a dare un segnale «di unità al Paese». La fumata bianca è arrivata alle 20.20.

«Le chiediamo di disfare gli scatoloni»: raccontano che sia andata così la chiacchierata tra il presidente della Repubblica, Mattarella e i capigruppo della maggioranza, saliti al Colle per chiedere al Capo dello Stato la disponibilità al bis. Un quarto d’ora al Quirinale è stato sufficiente per incassare il «sì» dell'81enne politico, giurista, accademico e avvocato palermitano.

Mattarella con 759 voti, è il secondo capo dello Stato più votato della storia repubblicana. Non supera il record di consensi di Sandro Pertini che ne ottenne 832, ma si piazza sopra Francesco Cossiga che nel 1985 ebbe 752 voti. E anche sopra Giorgio Napolitano che, quando salì per la seconda volta al Colle più alto ottenne 738 voti. Con Napolitano, invece, condivide la rielezione, che avviene, appunto, per la secondo volta nella storia repubblicana.

Mattarella ha preso la parola, in diretta, alle 21.33 con voce emozionata: «I giorni difficili trascorsi nel corso della grave emergenza sanitaria, economica e sociale richiamano al senso di responsabilità», ha detto il Capo dello Stato. Che poi ha aggiunto: «Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e prospettive personali differenti».