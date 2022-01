Tutto apparecchiato per il Mattarella-bis

ROMA - I partiti politici hanno trovato la convergenza sul nome di Sergio Mattarella: l'81enne politico, giurista, accademico e avvocato sarà ancora Presidente della Repubblica. Mattarella era stato nominato Capo dello Stato il 3 febbraio 2015.

DISPONIBILITÀ ACCORDATA

«Ovviamente il presidente Mattarella si è messo a disposizione». Lo ha detto la capogruppo della Svp al Senato, Julia Unterberger, uscendo dal Quirinale. «È andato tutto bene»: non hanno voluto aggiungere altro i capigruppo di maggioranza dopo l’incontro con Mattarella. In numerose occasioni il presidente uscente aveva fatto capire di non aspirare a un secondo mandato. Ma - come ha affermato ieri il costituzionalista Sabino Cassese - «le cariche pubbliche non si sollecitano e non si rifiutano».

LA VOTAZIONE DECISIVA

Al settimo scrutinio Mattarella aveva ottenuto oltre 380 voti. Dopo le ultime contrattazioni in seno al Parlamento, l'ultimo vertice di maggioranza ha dato via libera alla riconferma. La rielezione di Mattarella è ormai scontata: l'ottava e decisiva votazione è in programma alle 16.30.