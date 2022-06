Storica Juvi: è in Serie A2. Le lacrime dei tifosi

CREMONA - La Juvi Ferraroni vola in serie A ed è un vero e proprio spettacolo. Anche questa volta la legge del PalaRadi non tradisce e San Miniato chiude qua la sua serie finale uscendo a testa altissima da una finale meravigliosa. Tifosi in lacrime in un PalaRadi carico di emozioni e felicità.

Ora fa quasi strano dirlo, ma i colori oroamaranto saranno accanto alle big della pallacanestro e la rivalità con l’altra realtà cittadina, la Vanoli, è già più che rovente. Ma è il bello dello sport.

(FotoLive/SalvoLiuzzi)