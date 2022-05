Cremo in serie A: il cavalier Arvedi in campo... e parte la festa

CREMONA - "Che bello è, quando vedo la Cremo"... Zini impazzito di gioia per la festa promozione della Cremonese in serie A.

La curva Sud straborda di tifosi con bandiere e striscioni: tantissima gente anche nel settore dei Distinti. Tifosi al settimo cielo per un traguardo fantastico, raggiunto dopo una cavalcata incredibile e conquistato all'ultima giornata. Festa grande e gioia incontenibile anche per i giocatori in campo. i protagonisti della cavalcata della promozione sono emozionati e saltano con la curva. E alla festa ha partecipato anche l'artefice del miracolo grigiorosso: il patron Giovanni Arvedi. Applauditissimo dallo Zini pazzo di gioia.

che: