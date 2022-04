Coppa Dondeo, arrivo in solitaria e trionfo per Pavel Novak: prima volta di un ciclista straniero

CREMONA - La 75esima edizione della Coppa Dondeo è stata vinta dal ceco Pavel Novak. Il corridore della Trevigliese è stato autore di una splendida azione iniziata a una cinquantina di chilometri dal traguardo e portata a termine con carattere, evitando il rientro del gruppo. In via Dante, l'atleta si è presentato in solitaria salutato dall'ovazione del pubblico che ha potuto seguire la sua impresa dal maxischermo. Al secondo posto si è posizionato Luca Rinaldi della Romanese, il più veloce nella volata del gruppo inseguitore. Ha completato il podio Alessio Menghini del team Pierpaolo Udine.

Il podio della 75esima Coppa Dondeo con organizzatori e autorità

Tante le emozioni della Dondeo, con la prima vera fuga di Lorenzo Unfer del Team Tiepolo Udine che ha vinto i primi due GPM. La corsa è stata neutralizzata dalla giuria a seguito di una caduta ai piedi della prima salita a Vigoleno ed è ripartita dopo trequarti d'ora. L'azione di Novak è stata sulla seconda salita del Vigoleno, vincitore anche del GPM di Bacedascp Alto, poi la fuga solitaria per diventare il primo corridore straniero a scrivere il nome nella storia della gara con una impresa da applausi.