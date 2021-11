Il governatore Fontana: è in Lombardia la 'Coverciano' della bicicletta

MILANO - Doppia presentazione ciclistica oggi a Palazzo Lombardia. Prima il 'Velodromo di Montichiari (Brescia) come centro federale di eccellenza, poi i nuovi Commissari tecnici della Federazione Ciclistica Italiana, tra i quali il cremasco Marco Villa. All'evento hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il pluricampione olimpico Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi. Con loro, tra gli altri, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, e i nuovi Commissari tecnici. Presente anche l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni. "La Nazionale azzurra di ciclismo professionistico su strada - ha esordito il presidente Fontana - non vince un Mondiale dal 2008. Quell'anno si correva a Varese, vinse Ballan e io ero sindaco della città. Speriamo di essere di buon auspicio anche per il futuro". "La Lombardia - ha aggiunto - è una regione in cui il ciclismo è parte integrante della cultura e dell'economia. La Regione ha sempre promosso gli eventi di questa disciplina sportiva, come di recente la 'Tre Valli Varesine', e per questo sono oggi particolarmente lieto di tenere a battesimo i nuovi Commissari tecnici".

MONTICHIARI, LA 'COVERCIANO' DEL CICLISMO

Guardando più specificatamente al Velodromo di Montichiari, il governatore Fontana ha sottolineato: "Regione Lombardia ha sostenuto e finanziato numerosi interventi al Velodromo di Montichiari per garantire la funzionalità dell'impianto. Oggi siamo qui proprio per presentarvi l'ultimo in ordine di tempo che riguarda il suo ampliamento con nuove strutture e servizi, in grado di trasformarlo in un vero e proprio centro federale di eccellenza in Italia, una 'Coverciano' della bicicletta".

ROSSI: VELODROMO SARÀ ECCELLENZA IN ITALIA

"Abbiamo erogato 2 milioni di euro per garantire e potenziare un impianto d'eccellenza come quello di Montichiari", ha chiarito il sottosegretario Antonio Rossi rivolgendosi in particolare al sindaco di Montichiari, Marco Togni, e al Commissario tecnico della 'pista', Marco Villa. "Stiamo lavorando - ha proseguito - per poterlo aprire al pubblico e per permettere al maggior numero possibile di atleti di venire ad allenarsi in questa splendida struttura che per certi aspetti è unica del genere in Italia e che, al termine dei lavori, rappresenterà un nuovo fiore all'occhiello della Lombardia e del Paese". Antonio Rossi ha quindi voluto evidenziare l’impegno della Regione Lombardia mirata a salvaguardare la sicurezza stradale, “un tema – ha aggiunto il sottosegretario – che è fondamentale per chi utilizza la bicicletta e più in generale per tutti coloro che viaggiano sulle nostre strade. Per raggiungere questo obiettivo stiamo collaborando attivamente con le Amministrazioni comunali”.

PATRIMONIO SPORTIVO PER IL PAESE

"La Federazione Ciclistica Italiana e tutto il movimento ciclistico – ha sottolineato il presidente Fontana - traggono in Lombardia, da sempre, linfa vitale per le proprie attività". "Una linfa legata alla quantità di tesserati e società coinvolte, con numeri pari a quelli di un paese leader come il Belgio. Elementi, questi, che - ha concluso Fontana, ricevendo in omaggio dal presidente federale Dagnoni la maglia della Nazionale azzurra - rendono la regione uno dei fulcri sui cui poggia il sistema sportivo nazionale".

DOPPIO INCARICO PER VILLA

Marco Villa è stato confermato commissario tecnico della Nazionale per la pista nel prossimo percorso che porterà a Parigi 2024. La conferma è arrivata nella conferenza stampa di presentazione della nuova squadra di ct azzurri. La novità per Villa è il raddoppio dell’incarico: oltre a seguire il settore maschile, ora ha anche la responsabilità della squadra femminile. Sono ancora freschissime le grandi soddisfazioni del recente Mondiale su pista di Roubaix in cui l’Italia ha chiuso al terzo posto nel medagliere con 4 ori, 3 argenti e 3 bronzi. Ed è stato un 2021 straordinario per Villa, protagonista con la squadra maschile anche ai Giochi Olimpici di Tokyo in agosto. Per il commissario tecnico di Montodine prosegue dunque da un lato l’attività con il gruppo maschile, mentre dall’altro inizia un nuovo percorso con la squadra femminile, sostituendo Dino Salvoldi, che è divenuto responsabile di strada e pista degli juniores. Tra le novità presentate questa mattina c’è anche il commissario tecnico dei professionisti su strada: a sostituire Davide Cassani è stato chiamato Daniele Bennati.