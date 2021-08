Alla festa della JuVi Ferraroni c'è Valentina Rodini

CREMONA - Serata di presentazione per la JuVi Ferraroni alla Cascina Cà dell’Ora. La nuova stagione agonistica del

Basket di B è al via ed è tempo di passaggi di consegne. Il presidente Ettore Ferraroni passa così il testimone - dopo 7 anni e 4 promozioni - al cugino Enrico Ferraroni anche se resterà in consiglio.

Il passaggio di consegne da Ettore a Enrico Ferraroni

La serata conviviale, a cui hanno partecipato anche l’assessore allo sport Luca Zanacchi e la medaglia d’oro olimpica del canottaggio Valentina Rodini è stata l’occasione anche per presentare i volti nuovi della squadra, una squadra che promette di disputare un campionato di grande livello.