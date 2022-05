Formaggi&Sorrisi, prelibatezze da tutta Italia da gustare nel cuore della città

CREMONA - “Formaggi&Sorrisi - Cheese & Friends Festival” è pronta ai box di partenza per una seconda edizione ricca di appuntamenti gratuiti. Per tre giorni, dal 27 al 29 maggio, nel centro storico di Cremona (in Corso Campi, Corso Garibaldi e Piazza Roma), i formaggi di tutta Italia saranno protagonisti di una tre giorni all’insegna del buongusto dedicata ad appassionati e addetti ai lavori. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire i migliori prodotti caseari italiani che saranno affiancati da eccellenze gastronomiche ad essi abbinabili – come composte, marmellate, mostarde e chutny.

DA NON PERDERE

Incontri culturali, momenti di intrattenimento e di animazione, disfide e degustazioni. La Walk Of Cheese, la via delle stelle con le eccellenze casearie italiane, i nomi in serigrafia dei cinquanta principali formaggi DOP. La disfida Cheese to Cheese tutta al femminile: gli agriturismi lombardi in gara presenteranno le loro campionesse che si sfideranno nell’arte della produzione casearia davanti ad una giuria di esperti, che proclamerà il “miglior formaggio artigianale”. Premio Ambasciatore del Gusto a Paolo Massobrio, scrittore e gastronomo italiano fondatore di Golosaria. Il premio “Oscar del Formaggio” a Federico Fusca, che si posiziona nella top ten degli Italian Food Influencer secondo Forbes. ll Louvre du Fromage, verranno realizzate live vere e proprie opere d’arte cesellate nel formaggio. Si potrà anche scoprire come viene creato un mockup a forma di grana padano interpretato da Daniele Bund a tempo di musica. Spettacoli di animazione e appuntamenti di intrattenimento interesseranno tutto il centro storico con ingresso gratuito dalle 9.00 alle 20.00.

La manifestazione è promossa dal Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana, patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Cremona e Comune di Cremona, Main Partner Gennaro Auricchio S.p.a., Main Sponsor Fattorie Cremona e Latteria Soresina, sponsor Latteria Ca’ De’ Stefani e Centro Commerciale Cremona Po, partner tecnico ONAF (Organizzazione, Nazionale Assaggiatori di Formaggio), organizzata da SGP Grandi Eventi.

Il programma completo al sito https://www.formaggiesorrisi.it/programma-2022

INFORMAZIONI

Sito web: www.formaggiesorrisi.it

Facebook: @formaggiesorrisi

Instagram: @formaggiesorrisiofficial