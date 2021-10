Stauffer Center, Franceschini: "Centro vitale per Cremona e per il Paese"

CREMONA - In occasione dell’International Music Day - la Giornata Internazionale della Musica, è stato inaugurato a Cremona, alla presenza del Ministro della Cultura Dario Franceschini, lo Stauffer Center for Strings: il primo centro musicale internazionale per l’alta formazione, la ricerca, la composizione, la produzione, il management e l’innovazione, interamente dedicato agli strumenti ad arco. Un progetto artistico unico al mondo dedicato a favorire, supportare e accompagnare la crescita artistica e professionale di giovani talenti e nuove generazioni di musicisti. Ad accogliere il Ministro il Presidente della Fondazione Walter Stauffer, Alessandro Tantardini, e il Direttore Generale dello Stauffer Center for Strings, Paolo Petrocelli, intervenuti alla giornata insieme a numerosi ospiti italiani e stranieri, rappresentanti istituzionali, autorità locali - tra cui il Sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, e il Presidente della Provincia, Paolo Mirko Signoroni -, artisti di chiara fama, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo e rappresentanti della stampa nazionale e internazionale.

“Apre oggi un’importante istituzione del panorama musicale internazionale - ha dichiarato il Ministro Franceschini - una nuova realtà che poggia sulla grande tradizione della liuteria cremonese e sulla eccellenza dell’Accademia Stauffer, dove dal 1985 si sono formati centinaia di giovani musicisti”.

La giornata si è aperta con la visita in anteprima delle sale di Palazzo Stauffer, lo storico edificio sede dello Stauffer Center, nel corso della quale è stato possibile ammirare anche una mostra di preziosi strumenti storici della liuteria cremonese, allestita per l’occasione dall’iconica casa di liuteria di Londra W.E. Hill & Sons. A seguire ha avuto luogo la cerimonia d'inaugurazione, con la presentazione del progetto accademico da parte del Direttore Generale Paolo Petrocelli e l’intervento dei principali partner. Si è inoltre tenuto un emozionante momento musicale, a cura dei Maestri Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Antonio Meneses, Franco Petracchi, Quartetto di Cremona, con la partecipazione di allievi ed ex allievi dell’Accademia Stauffer.

Fulcro della programmazione e delle attività di Stauffer Center sarà la nuova sede di Palazzo Stauffer (già Palazzo Stradiotti), iconico edificio storico con uno splendido giardino romantico nel cuore di Cremona. Dopo importanti lavori di recupero e restauro a cura degli architetti Lamberto Rossi Associati, grazie all’impegno della Fondazione Stauffer i suoi spazi, articolati su tre livelli con una superficie complessiva di oltre 2.000mq, vengono così restituiti alla città nella loro originaria bellezza come hub polifunzionale tecnologico e sostenibile, ulteriormente impreziositi da un esclusivo progetto di interior design e allestimenti delle aree esterne firmato Pininfarina Architecture, icona dello stile italiano nel mondo. Occasione speciale per ammirare Palazzo Stauffer saranno le Giornate FAI d’Autunno – sabato 16 e domenica 17 ottobre – quando verrà aperto per la prima volta al pubblico.