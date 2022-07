Investito un 15enne in bicicletta, è gravissimo

GALLIGNANO - Non riesce a frenare in tempo e investe un sedicenne che stava attraversando il pericoloso incrocio della tangenziale gallignanese, da solo, in sella alla bicicletta. Il ragazzino è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Bergamo. E le sue condizioni sono critiche. È accaduto nel pomeriggio di oggi.

«Un urto spaventoso, siamo immediatamente corsi in strada e abbiamo visto quel che era accaduto...». Le prime parole sull’incidente arrivano dall’inquilina della casa che si affaccia sull’incrocio della tangenziale, lungo la via Bergamo che porta da Soncino a Fontanella e Antegnate. Alle 17 e 30, una 23enne bergamasca, alla guida della sua Citroën e che viaggiando in direzione di Soncino, e aveva da poco oltrepassato il confine della Bassa, ha investito il 16enne di origine albanese, sbalzandolo oltre la carreggiata. Le ferite riportate dal ragazzo sono subito apparse molto gravi. Sul posto, per primi, i soccorritori della Croce Verde di Soncino. Il ciclista era incosciente e si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza decollato dall’ospedale di Brescia e, dopo l’atterraggio in un campo attiguo, ripartita per un ricovero d’urgenza al Papa Giovanni XXIII, dove i medici si sono riservati la prognosi.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia stradale di Crema. Ma secondo una prima sommaria ricostruzione, basata su testimonianze e il rilievi, parrebbe che il giovane, non residente nella frazione di Soncino, stesse attraversando l’incrocio. Modesti i disagi al traffico, regolato dalla Polstrada.

Non è la prima volta che l’incrocio di via Casello balza all’attenzione della cronaca. Anzi, ormai da diversi anni, è considerato uno dei tratti più pericolosi della rete viaria. Uno dei casi più eclatanti, fra i molti della cronaca recente, nel 2018: in uno scontro fra due auto rimasero feriti in cinque, tutti trasportati all’ospedale e alcuni addirittura in gravi condizioni. Nell’impatto, di estrema violenza, andarono distrutti cordoli e cartelli. Il Comune non è certo all’oscuro della problematica e, anzi, la realizzazione di una rotatoria in via Casello è da tempo tra le priorità dell’amministrazione.