Gianluca Vialli 'superstar' alle premiazioni dell'Agrumello 2022

GRUMELLO CREMONESE - Era il personaggio più atteso e lui, un emozionatissimo campione cremonese Gianluca Vialli, non ha mancato l'appuntamento con i riflettori accesi sull’edizione numero quarantasei della Fiera regionale agricola di primavera. È stato il momento clou della kermesse, dopo i convegni di questa settimana sulle più importanti tematiche agricole del momento che hanno riscosso ottimo successo, sia per la caratura dei relatori che per la partecipazione del pubblico. L’appuntamento questa mattina era nella sala conferenze di Cascina Castello in via Roma, con gli interventi dei relatori ufficiali e la consegna del Premio Agrumello 2022 a tre personalità attive nel mondo sportivo, diplomatico e sociale. Si tratta dell’ex calciatore della Nazionale con radici grumellesi Gianluca Vialli, del diacono permanente ed educatore cremonese che a Zanengo dirige l’Isla de Burro Marco Ruggeri e dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio ucciso in Congo.