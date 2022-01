Scontro tra due mezzi pesanti e due auto: grave camionista, 5 feriti

SONCINO - Incidente dalla dinamica ancora incerta lungo la Strada Statale di Orzinuovi. Due mezzi pesanti e due auto sono rimasti coinvolti poco prima delle 14 con gravi conseguenze per un camionista. Secondo le prime sommarie indiscrezioni avrebbe subito ferite molto pesanti. Sul posto i vigili del fuoco di Orzinuovi, i carabinieri e i soccorritori del 118 con autoambulanza e automedica. L’elisoccorso, allertato in un primo momento, non dovrebbe rivelarsi necessario. Code infinite sulla tangenziale, congestionata da e verso la Capitale della Bassa per oltre due chilometri.

All’origine dell’incidente che sta bloccando la tangenziale di collegamento fra Soncino e Orzinuovi ci sarebbe un guasto accidentale al semiasse di un autoarticolato. Il bilico avrebbe urtato un secondo mezzo pesante che transitava nella corsia opposta, facendolo schiantare violentemente contro il guardrail. Coinvolte anche due auto. La conta dei feriti è ancora in corso ma sarebbero almeno cinque. Critiche le condizioni di uno dei due trasportatori. I paramedici stanno cercando di stabilizzarlo. Rischia di perdere un arto. I carabinieri di Camisano e Romanengo, insieme ai vigili del fuoco orceani, hanno messo l’area in sicurezza. Difficilmente la ex Statale potrà essere riaperta prima di sera.