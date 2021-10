«Con lo sguardo agli ultimi». Cristofer è diventato sacerdote

CREMA - Lasciarsi guardare nel profondo, per poi avere uno sguardo speciale nei confronti degli altri, di tutti, ma soprattutto «degli ultimi». È l’augurio speciale che, nell’omelia di questa sera in Cattedrale, il vescovo Daniele Gianotti ha rivolto a don Cristofer Vailati, nella cerimonia della sua ordinazione sacerdotale. Il 27 moscazzanese indossa ora ufficialmente l’abito talare, dopo l’emozione della funzione che lo ha visto protagonista, avvolto dall’abbraccio della famiglia (il padre Angelo, la madre Ersilia, il fratello Rubens e la sorella Silvia, la nonna Federica e i nipoti) e dell’intera Chiesa cremasca. Il clero della Diocesi ha concelebrato col vescovo sull’altare e ha assistito al commosso «eccomi» di don Vailati.

L’imposizione delle mani da parte di monsignor Gianotti e di tutti i sacerdoti, compresi i giovani ex compagni di studi che sono stati ordinati negli scorsi anni, ha rappresentato il momento cruciale in cui don Cristofer si è sdraiato a terra come segno di totale servizio e abbandono a Dio: l’abbraccio e la prima liturgia eucaristica dall’altare del Duomo.

FOTO E VIDEO: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI