Vaccino anti-Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni. Sei d'accordo?

CREMONA - Nelle prossime settimane in fila dai pediatri per la somministrazione del vaccino anti-Covid ci potranno essere anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni: una strategia che - spiega il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, punta a «tutelare la loro socialità, i loro percorsi educativi-formativi», perché bisogna fare «di tutto per mantenere le scuole aperte».