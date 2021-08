Afghanistan, i talebani riconquistano il potere: migliaia di persone in fuga. Siete favorevoli all’accoglienza a casa nostra?

CREMONA - L’Afghanistan è ripiombato nel dramma, i talebani hanno riconquistato le principali città, Kabul compresa. Decine di migliaia di persone sono in fuga dal Paese. La comunità internazionale, per la verità un po’ in ordine sparso, sta cercando di organizzare ponti aerei e accoglienza. I sindaci di Cremona, Crema e Casalmaggiore hanno confermato la disponibilità ad accogliere, nell’ambito di un programma organizzato, i profughi afghani. Che cosa ne pensate?