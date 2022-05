ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Criminalità, reati contro la Pubblica amministrazione in calo. Covid: in Lombardia 6.362 nuovi casi e 22 decessi. Igiene delle mani, Pan: «La buona pratica sempre, dentro e fuori gli ospedali». Nell'ex cava non c'è posto per i rifiuti, ricorso bocciato dal Tar. Futuro ecosostenibile: torri green nell'ex area Tamoil