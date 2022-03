ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Calcio: Cremonese sottotono, il Pisa domina il big match (3-0). Tentano l'assalto in un'azienda di formaggi di via Bastida, colpo sventato dai Cc. Volley: domenica nera, Vbc spazzata via a Cuneo. Prezzo del pane in volo, con la guerra si rischia un +30%. Ucraina, consegnati gli aiuti raccolti dagli alunni del Romani