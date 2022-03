ORE 20 Telegram I fatti della giornata

L'inno e la bandiera: Cremona in piazza per l'Ucraina. Covid: in Lombardia 5.501 nuovi casi e 32 decessi, 2 a Cremona. Soncino Fantasy slitta alla primavera 2023. Caro carburanti: Tajani, serve il taglio delle accise. Caorso, allarme lupi. Cagnolino trovato morto