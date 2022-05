Serie A, il capitano Ciofani esulta: «Convinti fin da subito»

CREMONA - Daniel Ciofani è il volto della felicità: «Una promozione bellissima. La più bella non lo so perché ognuna ha un sapore diverso ed è arrivata in un momento diverso della mia vita e della mia carriera. Questo è stato un campionato durissimo, ero il più anziano di una rosa di giovani forte. In questa squadra i giovani hanno giocato perché se lo sono meritato. In Italia ci sono i giovani bravi e noi ne siamo la prova. È stata un’emozione forte e l’ultima giornata è stata lo specchio della stagione. La nostra promozione è nata dopo la sconfitta con l’Ascoli. Durante la settimana tutti i tifosi ci hanno rincuorato, non ci hanno mai messo pressione. Non mi era mai capitato di vivere certe emozioni. Sono stati anni particolari e fa piacere avere dato una gioia a tutta quanta la città. Si respirava questa aria fin dal primo giorno. Fin dall’esordio la nostra voglia era arrivare in A, poi non lo abbiamo esternato troppo. Il momento decisivo? C’è di mezzo il Lecce. La vittoria per 3-0 dell’andata e la sconfitta del ritorno in condizione super rimaneggiata. A fine partita ho detto ‘abbiamo perso, ma se giochiamo così ce la possiamo fare’».

Nella foto, scattata questa mattina alle 6 da Filippo Mondini, Daniel Ciofani e Matteo Bianchetti con il giornale La Provincia che oggi dedica quasi interamente la sua prima pagina alla promozione in Serie A della Cremonese.