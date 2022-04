Calcio, naufragio della Cremonese a Crotone (3-1)

CROTONE - La Cremonese perde la vetta della classifica contro un Crotone che, nonostante il successo (3-1), saluta la serie B e va incontro alla seconda retrocessione consecutiva. La squadra di Pecchia si scioglie come neve al sole in uno stadio Scida quasi deserto in cui si sentono solo i canti dei tifosi grigiorossi. Un clima da classica gara di fine stagione a cui purtroppo si sono adeguati i grigiorossi con una prova di poca qualità e poco mordente che il Crotone mette sui binari giusti al 12’ con Kargbo ben servito da Maric dopo una ripartenza solitaria.

La Cremonese tenta di raddrizzare il risultato ma dopo la mezzora crolla. Sull’ennesima ripartenza del Crotone Carnesecchi esce e tocca la palla ma Baez, senza essere sotto pressione, la spedisce nella sua rete incredibilmente. Un giro di orologio e la Cremonese mi bambola incassa il terzo gol da Calapai lasciato troppo solo a destra al termine di un’azione corale. Nella ripresa Pecchia effettua tre cambi che non ridanno smalto alla squadra. Il Crotone si fa ancora pericoloso, Zanimacchia firma il gol della bandiera su suggerimento di Baez ma è veramente troppo poco per la posta che era in palio.

Per la Cremonese è la seconda sconfitta di fila in trasferta che rende il finale di stagione sempre più incerto. Nel frattempo il successo del Cosenza sul Pordenone rende vana la vittoria del Crotone, mentre il Lecce riprende la vetta della classifica. I grigiorossi scalano di una posizione grazie allo del Monza a Frosinone in attesa del match contro il Benevento che deve giocare con la Ternana.

95' - Finisce Crotone-Cremonese 3-1

FINE SECONDO TEMPO

90' - 5 minuti di recupero

81' - CARTELLINO GIALLO per Cuomo per fallo su Gondo

73' - CARTELLINO GIALLO per Ravanelli, trattenuta evidente su Awua

72' - Ultima sostituzione di mister Pecchia: fuori Bonaiuto dentro Di Carmine

⚽ 60' GOL della Cremonese! - Rete di Zanimacchia che risveglia il risultato. Palla recuperata da Gondo a sinistra, il quale la manda a destra per Báez che la serve a Zanimacchia che segna il primo gol dei grigiorossi.

57' - Marras segna il 4-0 ma è fuorigioco!

56' - Altra sostituzione della Cremonese: fuori Castagnetti dentro Gondo

Tripla sostituzione della Cremonese - esce Strizzolo ed entra Ciofani in attacco, fuori Meroni per Crescenzi e fuori Fagioli per Valzania

FINE PRIMO TEMPO

45' - 1 minuto di recupero

⚽ 40' GOL del Crotone - segna Calapai su passaggio a destra di Estevez, che la passa al compagno che la tira sotto lì'incrocio.

⚽ 38' Clamoroso AUTOGOL di Báez - Il Crotone raddoppia. Carnesecchi in uscita blocca l'azione di Kargbo ma la palla finisce in porta per Báez che non riesce a fermarsi

29' - CARTELLINO GIALLO per Marić, fallo su Sernicola

26' - Carnesecchi sventa il rischio di autogol su un retropassaggio impreciso e troppo forte di Ravanelli.

19' - Rovesciata di Gaetano su cross di Zanimacchia, che finisce dritta sui pugni di Festa che respinge. Ma l'arbitro Fabbri ferma tutto per posizione in fuorigioco di Zanimacchia.

⚽ 12' GOL del Crotone - segna Kargbo dopo un'azione in contropiede dei grigiorossi. Parte Marić dal centro che appoggia la palla al compagno che buca la difesa e batte Carnesecchi.

1' - Crotone-Cremonese iniziata. Sostituzione all'ultimo minuto per la Cremonese: Meroni al posto di Bianchetti per contrattura durante il riscaltamento

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CROTONE: Festa, Nedelcerau, Golemic, Cuomo, Calapai, Awua, Estevez, Schnegg, Marras, Kargbo, Marić. All. Modesto.

CREMONESE: Carnesecchi, Baez, Bianchetti, Ravanelli, Sernicola, Castagnetti, Fagioli, Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto, Strizzolo. All. Pecchia.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.