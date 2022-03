Calcio: Cremonese sottotono, il Pisa domina il big match (3-0)

CREMONA - La Cremonese incassa una batosta pesante in casa del Pisa e in un colpo solo perde sia la partita che la prima posizione in classifica. Una sconfitta che a conti fatti ci sta, perché il Pisa si è dimostrato più cinico e più preciso rispetto ai grigiorossi. Il risultato si sblocca al 9' del primo tempo quando l'arbitro Prontera concede un rigore molto contestato al Pisa per un dubbio tocco di Meroni ai danni di Benali. Dal dischetto trasforma Torregrossa. La Cremonese però resta in partita, cercando di ribattere colpo su colpo, una partita che resta aperta anche con tanti ribaltamenti di fronte, anche se alla fine è sempre il Pisa quello un po' più pericoloso. Al 41' l'episodio che praticamente cambia la gara in modo definitivo: Valeri conquista un calcio di rigore grazie all'intervento del Var, dal dischetto si presenta Zanimacchia che però si fa parare il tiro. Si allunga quindi la striscia di rigori sbagliati dai grigiorossi.

Nella ripresa il Pisa raddoppia quasi subito: al 6' Zanimacchia perde un duello sulla fascia con Beruatto che mette la palla in mezzo, dove Torregrossa si inserisce da dietro e infila la doppietta. La Cremonese trova più spazio per giocare, perché il Pisa si chiude dietro, ma ad ogni ripartenza è veramente un rischio per i grigiorossi. A un minuto dalla fine arriva infatti la rete del 3-0 con Puscas. Una gara sicuramente sottotono per la Cremonese che mercoledì scenderà in campo allo Zini contro il Pordenone.

90'+3' Partita terminata (3-0).

90' Tre minuti di recupero.

89' GOL. Terzo gol del Pisa a segno con Puscas (3-0).

Terzo gol del Pisa a segno con (3-0). 88' Puscas viene lanciato in profondita, temporeggia e rientra sul destro: conclusione sopra la traversa.

viene lanciato in profondita, temporeggia e rientra sul destro: conclusione sopra la traversa. 86' Buonaiuto impenna la sfera, Gondo si fa trovare pronto al colpo di testa ma non riesce ad imprimere forza.

impenna la sfera, si fa trovare pronto al colpo di testa ma non riesce ad imprimere forza. 82' Nella Cremonese entra Casasola per Sernicola .

per . 79' Parata di Nicolas sul calcio di punizione di Valeri .

sul calcio di punizione di . 76' Gondo alza la testa e vede spazio per il tiro dalla distanza. Conclusione centrale comoda tra i guantoni di Nicolas.

72' AMMONIZIONE per Nagy del Pisa.

per del Pisa. 69' Occasione per la Cremonese ma Baez tira alto.

tira alto. 69' AMMONIZIONE per Sibilli del Pisa.

per del Pisa. 65' AMMONIZIONE per Baez della Cremonese.

per della Cremonese. 62' Benali verticalizza per Torregrossa , ma è tempestiva l'uscita di Carnesecchi .

verticalizza per , ma è tempestiva l'uscita di . 60' AMMONIZIONE per Valeri della Cremonese.

per della Cremonese. 57' La Cremonese ci prova dalla distanza, il sinistro di Valeri parte bene ma è fuori misura.

parte bene ma è fuori misura. 55' Triplo cambio per la Cremonese: entrano Valzania , Buonaiuto e Gondo , mentre escono Fagioli , Zanimacchia e Ciofani .

, e , mentre escono , e . 54' Pisa vicino al terzo gol, Carnesecchi para la conclusione ravvicinata di Sibilli .

para la conclusione ravvicinata di . 50' GOL. Raddoppio del Pisa ancora con Torregrossa (2-0). Beruatto dalla sinistra finta il destro, poi torna sul suo piede e mette in mezzo un pallone perfetto per Torregrossa dopo il velo di Sibilli .

Raddoppio del Pisa ancora con (2-0). dalla sinistra finta il destro, poi torna sul suo piede e mette in mezzo un pallone perfetto per dopo il velo di . 48' Zanimacchia tenta il traversone, Birindelli fuori misura con l'appoggio per Nicolas . Calcio d'angolo Cremonese.

tenta il traversone, fuori misura con l'appoggio per . Calcio d'angolo Cremonese. 46' Gaetano pesca la corsa di Di Carmine , poi c'è il suggerimento per Ciofani che però non controlla.

pesca la corsa di , poi c'è il suggerimento per che però non controlla. Inizio secondo tempo. Nella Cremonese entra Di Carmine per Rafia.

45'+3' Fine primo tempo (1-0).

45'+3' Salvataggio sulla linea di Sernicola che evita il raddoppio del Pisa.

che evita il raddoppio del Pisa. 45'+1' Pericolo per la Cremonese. Intervento decisivo di Valeri che anticipa Torregrossa .

che anticipa . 45' Tre minuti di recupero.

41' Calcio di rigore per la Cremonese . Zanimacchia sbaglia dal dischetto, Nicolas manda in angolo.

. sbaglia dal dischetto, manda in angolo. 40' AMMONIZIONE per Birindelli del Pisa.

per del Pisa. 34' AMMONIZIONE per Marin del Pisa.

per del Pisa. 33' Sibilli accelera sulla sinistra e da lì innesta un mancino pericoloso: decisivo l'intervento di Carnesecchi .

accelera sulla sinistra e da lì innesta un mancino pericoloso: decisivo l'intervento di . 31' Punizione dalla sinistra, Beruatto trova Caracciolo in area: colpo di testa sul fondo.

trova in area: colpo di testa sul fondo. 26' Gaetano tenta il tiro e tiene la palla bassa. La conclusione potente si deposita sui cartelloni pubblicitari.

tenta il tiro e tiene la palla bassa. La conclusione potente si deposita sui cartelloni pubblicitari. 24' Sventagliata di Beruatto che prende una traiettoria insidiosa. Carnesecchi fa sfilare a lato.

che prende una traiettoria insidiosa. fa sfilare a lato. 23' Conclusione di Sibilli , para Carnesecchi .

, para . 19' Pericolo per la Cremonese, la conclusione di Siega esce lontana dalla porta.

esce lontana dalla porta. 15' AMMONIZIONE per Okoli della Cremonese.

per della Cremonese. 13' Guizzo di Baez che tenta il traversone, la sfera però attraversa l'area e non ci arriva neanche Zanimacchia .

che tenta il traversone, la sfera però attraversa l'area e non ci arriva neanche . 12' Ciofani in area prova la girata, palla sopra la traversa.

9' GOL. Pisa in vantaggio, dal dischetto realizza Torregrossa che spiazza Carnesecchi (1-0).

Pisa in vantaggio, dal dischetto realizza che spiazza (1-0). 8' Calcio di rigore per il Pisa per intervento falloso di Meroni su Benali .

su . 5' Traffico nell'area del Pisa, la Cremonese prova a combinare ma alla fine Leverbe fa piazza pulita.

fa piazza pulita. 3' Siega apre a destra per Birindelli . Pronta la chiusura di Valeri , palla in corner.

apre a destra per . Pronta la chiusura di , palla in corner. Inizio primo tempo.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Benali, Marin, Siega; Sibilli; Torregrossa, Nagy. All. D'Angelo.

CREMONESE: (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Meroni, Okoli, Valeri; Fagioli, Gaetano; Zanimacchia, Rafia, Baez; Ciofani. All. Pecchia.

ARBITRO: Prontera di Bologna.

La Cremonese non perde da otto partite di Serie B (5V, 3N); l’ultima volta che i grigiorossi hanno registrato una serie più lunga di match senza sconfitte nel torneo cadetto risale a maggio 2019 (10 in quel caso).

Il Pisa ha perso soltanto due delle 12 sfide casalinghe (6V, 4N) di Serie B contro la Cremonese, entrambe per 1-2: una nel dicembre 1948, l’altra nel gennaio 1950. Da allora i nerazzurri sono rimasti imbattuti grazie a tre vittorie e tre pareggi, incluso quello nel confronto più recente sul campo dei toscani: 1-1 il 4 ottobre 2020.

