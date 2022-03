Calcio, Cremonese - Brescia 1-1 al 61'

CREMONA - Finisce in parità la prima frazione di gioco allo stadio Zini che ospita la sfida al vertice del campionato di serie B tra Cremonese e Brescia, ma soprattutto un derby tradizionalmente caldissimo. Brescia in vantaggio al 23' con Cistana, pareggio grigiorosso al 31' grazie a Gaetano. Frazione condotta dai padroni di casa, aggressivi fin dai primi minuti, Ciofani sfiora il palo, Baez impegna Joronen, le Rondinelle passano sugli sviluppi del primo angolo con un colpo di testa preciso di Cistana. Gaetano pareggia dopo una bella azione personale, Palacio spreca a tu per tu con Carnesecchi. Infortunio per Bianchetti.

LA DIRETTA

59' Baez pesca in area Gaetano , controllo e tiro, neutralizzato da Mangraviti .

pesca in area , controllo e tiro, neutralizzato da . 57' OCCASIONE CREMONESE. Contropiede di Sernicola , sterzata e conclusione che lambisce il palo.

, sterzata e conclusione che lambisce il palo. 54' OCCASIONE BRESCIA. Traversone di Leris , Palacio dà una frustata di testa, Carnesecchi si distende e respinge.

, dà una frustata di testa, si distende e respinge. 52' Zanimacchia cerca spazio sulla destra, Pajac lo contiene.

cerca spazio sulla destra, lo contiene. 50' Destro a giro di Baez , palla fuori.

, palla fuori. INIZIO SECONDO TEMPO. Nella Cremonese dentro Valeri per Crescenzi.

45'+1' FINE PRIMO TEMPO

40' SOSTITUZIONE CREMONESE . Meroni entra per Bianchetti infortunato.

. entra per infortunato. 32' Leris scende sulla fascia, Sernicola lo ferma in angolo.

scende sulla fascia, lo ferma in angolo. 31' GOOOL . Pareggio della Cremonese con una invenzione di Gaetano (1-1).

31' . Pareggio della Cremonese con una invenzione di (1-1). 30' AMMONITO Van de Looi del Brescia per fallo su Baez.

23' GOL. Brescia in vantaggio con gol di Cistana su azione di calcio d'angolo (0-1).

23' Brescia in vantaggio con gol di su azione di calcio d'angolo (0-1). 16' Rasoiata di Gaetano fuori di pochissimo.

fuori di pochissimo. 15' Traversone di Fagioli , Baez schiaccia di testa, Joronen riesce a bloccare la sfera con il corpo.

, schiaccia di testa, riesce a bloccare la sfera con il corpo. 12' Cross basso di Karacic , destro di Bisoli murato da Okoli .

, destro di murato da . 11' Bertagnoli arriva sul fondo, Bianchetti anticipa Palacio .

arriva sul fondo, anticipa . 7' OCCASIONE CREMONESE. Errore di Karacic , Ciofani incrocia il sinistro, fuori di poco.

, incrocia il sinistro, fuori di poco. PARTITA INIZIATA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi, Sernicola, Bianchetti, Okoli, Crescenzi, Bartolomei, Fagioli, Zanimacchia, Gaetano, Baez, Ciofani. All. Pecchia. In panchina: Ciezkowski, Sarr, Valeri, Casasola, Ravanelli, Gondo, Buonaiuto, Meroni, Valzania, Politic, Di Carmine, Rafia.

BRESCIA (4-3-3): Joronen, Karacic, Mangraviti, Cistana, Pajac, Bisoli, Van De Looi, Bertagnoli, Leris, Bajic, Palacio. All. Inzaghi. In panchina: Perilli, Andrenacci, Sabelli, Moreo, Bianchi, Huard, Ayè, Proia, Jagiello, Tramoni, Behrami, Papetti.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

LE CURIOSITA'

Il Brescia è la squadra contro la quale la Cremonese ha disputato più partite in Serie B: 39, ottenendo otto successi, 14 sconfitte e 17 pareggi. Quella lombarda è la compagine contro cui i grigiorossi hanno pareggiato più sfide (17) nel campionato cadetto.

La Cremonese è rimasta imbattuta nelle ultime quattro gare casalinghe (1V, 3N) contro il Brescia in Serie B, mantenendo la porta inviolata in due di questi incontri, dopo che aveva subito due sconfitte nelle precedenti due partite interne nel torneo cadetto.

FOTO: FOTOLIVE/SIMONE VENEZIA