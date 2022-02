Calcio, magica Cremonese: liquida il Parma e vola in testa alla classifica

CREMONA - La Cremonese non si ferma più. Allo Zini contro il Parma ha ottenuto la settima vittoria nelle ultime otto partite e la sua marcia trionfale l’ha portata in testa alla classifica in attesa della partita del Lecce in programma domani.

I grigiorossi hanno piegato gli emiliani per 3 a 1 grazie a una prestazione di personalità e attenzione. La squadra si è mossa bene, ha fatto girare palla e ha saputo colpire nelle occasioni create.

Sono andati in rete Baez nel primo tempo, Gondo (con un eurogol) e Zanimacchia nella ripresa. Avanti di tre gol la Cremonese ha subito il gol del Parma segnato da Simi ma ha controllato senza nessun problema anche la parte finale del match.

LA DIRETTA

94' Partita finita allo Zini! La Cremonese batte il Parma 3-1 e vola in testa alla classifica.

90' + 4' Si giocherà fino al 94'.

87' Ultimo cambio per la Cremonese: fuori Zanimacchia dentro Strizzolo.

86' Ammonito Pecchia per proteste.

84' Cross dalla destra di Correia per Vazquez che sul primo palo anticipa tutti, trovando un attento Carnesecchi che blocca.

79' Gioco fermo allo Zini. Gondo a terra dopo il contrasto con Brunetta.

78' Ammonito Brunetta.

76' Cambio per il Parma: fuori Bernabè dentro Brunetta.

76' Carnesecchi!!! Dopo un rimpallo in area di rigore Simy calcia da solo davanti a Carnesecchi che blocca la sfera. Clamorosa palla gol per il Parma.

65' Adesso spinge il Parma. Sugli sviluppi di un corner arriva un colpo di testa pericolosissimo di Danilo. Decisivo l’intervento sulla linea di Valeri.

64' Quarta sostituzione di Pecchia: fuori Fagioli dentro Bartolomei.

61' GOL DEL PARMA. Vazquez serve Simy dentro l’area piccola. Facile il tap-in dell’attaccante gialloblù.

L'esultanza di Zanimacchia

59' GOL DELLA CREMONESE. Altra grandissima ripartenza dei grigiorossi con Baez che pesca dall’altro lato Zanimacchia. Stop e tiro che batte Colombi. È festa allo Zini!

58' Cambio per il Parma: dentro Correia fuori Del Prato.

L'esultanza di Gondo

56' RADDOPPIO DELLA CREMONESE. Capolavoro di Gondo! Destro a giro da fuori all’angolino. Niente da fare per Colombi. Ripartenza micidiale della Cremonese, conclusa da un gran gol.

56' Cambio per il Parma: fuori Tutino dentro Simy.

54' Benedyczak calcia potente sul primo palo. Palla sull’esterno della rete

52' Eurogol sfiorato da Gondo che con il destro dalla lunga distanza per poco non trova l’angolo alto.

46’ Cambio per il Parma: dentro Man fuori Coulibaly.

46' Doppio cambio per la Cremonese: fuori Rafia e Di Carmine dentro Gondo e Ciofani.

Al via il secondo tempo

Fine primo tempo

45' + 1' di recupero

42' Vazquez cerca Benedyczak. Okoli protegge l’uscita bassa di Carnesecchi.

40' Occasione Parma: Tutino scappa alla difesa grigiorossa. Tiro a giro che termina sul fondo.

38' Ammonito Sohm.

35' Ammonito Bernabei.

29' Occasione per la Cremonese: Valeri trova Baez che serve, forse un po’ in ritardo, Di Carmine che con il destro non trova la porta da una buona posizione.

27' Tiro dalla distanza di Castagnetti. Palla sul fondo.

22' Brivido per la Cremonese. Tutino fa da sponda per Benedyczak che mette la palla alle spalle di Carnesecchi. Tutto fermo per fuorigioco del 9 gialloblù.

Baez da due passi insacca di testa

20' GOL DELLA CREMONESE. Una gran Cremonese in questi ultimi minuti che passa in vantaggio con Baez. Ottimo scambio tra Di Carmine e Zanimacchia che invece di calciare sceglie di mettere un cross al bacio per Baez che da due passi insacca di testa.

19' Buon momento per la Cremonese che conquista il secondo corner della gara.

16' Ammonito Coulibaly.

Cartellino giallo per Fagioli

15' Ammonito Fagioli.

12' Sugli sviluppi di un corner Vazquez colpisce di testa. Palla bloccata da Carnesecchi.

10' Con Zanimacchia in campo, Fagioli arretra in mediana al fianco di Castagnetti, con il 98 che prende posizione sulla tre quarti nel 4-2-3-1 di Pecchia

10' Cambio per la Cremonese: fuori Valzania, dentro Zanimacchia: non ce la fa il centrocampista grigiorosso.

6' Valzania a terra dopo una distorsione alla caviglia. Gioco subito interrotto dal direttore di gara. Primo cambio per la Cremo.

4' Calcio d'angolo per la Cremonese: su una respinta difensiva il Parma prova a lanciarsi in contropiede ma la retroguardia grigiorossa accompagna con ordine e al termine dell'azione Carnesecchi si impossessa del pallone.

2' Iniziativa di Coulibaly sulla destra. Cross bloccato facilmente da Carnesecchi.

1' È iniziata Cremonese-Parma. Primo possesso grigiorosso.

LE FORMAZIONI

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Valzania, Castagnetti; Baez, Fagioli, Rafia; Di Carmine.In panchina: Ciezkowski, Sarr, Casasola, Ravanelli, Gondo, Ciofani, Buonaiuto, Strizzolo, Meroni, Bartolomei, Gaetano, Zanimacchia.

Allenatore: Pecchia.

PARMA (3-4-1-2): Colombi; Osorio, Danilo, Cobbaut; Delprato, Bernabè, Sohm, Coulibaly; Vazquez; Tutino, Benedyczak.

In panchina: Turk, Balogh, Brunetta, Schiattarella, Camara, Bonny, Circati, Oosterwolde, Correia, Rispoli, Man, Simy.

Allenatore: Iachini.



ARBITRO: Cosso di Reggio Emilia.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/FILIPPO VENEZIA