Volley, harakiri Vbc: Firenze passa al PalaRadi

CREMONA - Chi di rimonta ferisce, di rimonta perisce. La Vbc trasporti Pesanti Casalmaggiore deve mangiarsi le mani per la ghiotta occasione gettata alle ortiche questa sera al PalaRadi.

Avanti 2-0 con il match completamente in controllo, ha rianimato una Firenze in evidente difficoltà vanificando quanto di buono fatto per due set ed imponendosi una sconfitta sanguinosa. Se il punto maturato al netto delle quasi tre ore di gioco è comunque un tonico per una classifica sempre meno preoccupante, non si possono tacere i limiti palesati ancora una volta da una squadra troppo ondivaga sia individualmente che nel collettivo.