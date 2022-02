Serie B, la Cremonese strapazza il Monza e vola al quarto posto

CREMONA - “Che bello è quando esco di casa per andare allo stadio a tifare la Cremo”, soprattutto se gioca così: tosta e concentrata, dinamica e concreta. Capace di colpire tre volte il Monza e di amministrare con maturità i momenti più complicati di uno scontro diretto vibrante e combattuto fino all’ultimo istante. I grigiorossi comandano il gioco per larghi tratti, anche quando il match prende una piega che non può lasciare tranquilli: il 3-2 finale è lo specchio fedele di una partitissima spaccacuore. Il successo – su cui spicca la firma enorme di capitan Daniel Ciofani – vale il quarto posto in solitaria. E ora sognare non è più solo lecito, ma necessario.



Il primo tempo sprizza emozioni nonostante la scarsità di palle-gol vere e proprie. I ragazzi di Pecchia prevalgono sul piano della manovra e tre minuti dopo la mezz’ora passano in vantaggio: rimessa laterale e spizzata di testa di Ciofani che trova da solo in mezzo all’area Gaetano, bravo a tentare (e trovare) il colpo da biliardo con l’esterno destro. Il Monza – nessuna sorpresa – è un avversario di rango che sa usare tanto la clava quanto il fioretto: è la traversa che nega il pareggio a Dani Mota. Si riparte dopo l’intervallo ed è subito 2-0: la scorribanda del neo-entrato Gondo (ottimo il suo impatto sulla partita) manda ko tre avversari: il rimpallo favorisce Ciofani, che finge di armare il cannone e poi beffa il portiere con un cucchiaio che gronda melassa.



Il Monza non ci sta. Lotta, costruisce e accorcia le distanze con D’Alessandro: dribbling e tiro a giro sono da applausi. La Cremo non commette l’errore di abbassare il baricentro. E allora è di nuovo Gondo a mandare in crisi la retroguardia biancorossa e a servire un cross delizioso per Ciofani, che stavolta sfodera il pezzo forte del repertorio: stacco e colpo di testa sul palo lontano. Ma non è finita: gli ospiti la riaprono a pochi minuti dalla fine con Ciurria, che raccoglie il pallone scaricato sul palo da Gytkjaer e lo spedisce all'incrocio con un sinistro perfetto. Chi mette preventivamente mano al bigino delle recriminazioni dovrà rinfoderarlo: i dieci minuti successivi (recupero compreso) trascorrono senza troppi sussulti. E alla fine i bandieroni ondeggiano in curva nella gioia tempestosa del coro preferito: “Che bello è…”.

SECONDO TEMPO

49' - Finita: la Cremo vince lo scontro diretto

45' - Sono 4 i minuti di recupero

41' - Strizzolo rileva Ciofani

⚽ 40' - IL MONZA FA 3-2. Percussione dei biancorossi: dopo il palo colpito da Gytkjaer, è Ciurria a scaricare all'incrocio un sinistro perfetto

37' - Un cross sbagliato mette i brividi a Carnesecchi, scavalcato dal pallone che lambisce il palo

32' - Esordio per Rafia al posto di Buonaiuto

31' - Ammonito Okoli: era diffidato, salterà il Cittadella

25' - Bel movimento di Gondo che conclude a rete di prima intenzione, ma senza fortuna

⚽ 19' - 3-1 PER LA CREMO. Ripartenza solitaria sulla fascia destra di Gondo, che manda in tilt due avversari e serve un assist al bacio a Ciofani: la zuccata del capitano vale la doppietta

18' - Mazzitelli impatta di testa, palla altissima

16' - Fuori Fagioli, dentro Valzania

14' - Ammonito Carlos Augusto

⚽ 9' - IL MONZA ACCORCIA. Grande gol di D'Alessandro, che salta secco Castagnetti e trova l'interno collo vincente sul secondo palo

7' - Fagioli offre un saggio delle sue qualità: si mette in proprio e prova il destro che, però, sorvola la traversa

⚽ 2' - RADDOPPIO DEI GRIGIOROSSI. Gondo va via di forza, la difesa del Monza pasticcia in contrasto e Ciofani si ritrova la palla sul destro per il morbidissimo cucchiaio del 2-0

1' - Per la Cremo dentro Baez e Gondo (al debutto) al posto di Gaetano e Zanimacchia

Un colpo di testa di Casasola

PRIMO TEMPO

45' - Niente recupero. Si va negli spogliatoi con i grigiorossi avanti di un gol: la partita è apertissima.

44' - Cartellino anche per Casasola: è il terzo ammonito tra i grigiorossi

36' - MONZA VICINISSIMO AL PAREGGIO. Dani Mota raccoglie un pallone vagante e cerca il destro a giro: la sfera si schianta sulla traversa a Carnesecchi battuto

⚽ 33' - CREMO IN VANTAGGIO. Torre di Ciofani su rimessa laterale; il pallone finisce sui piedi di Gaetano che colpisce di esterno destro: il pallone bacia il palo e rotola in fondo al sacco

30' - Giallo per Sernicola

24' - Episodio in area del Monza destinato a far discutere: Fagioli agganciato, ma Massa lascia proseguire

22' - Ammonito Bettella

21' - D'Alessandro trova il corridoio giusto, si incunea in area ma conclude ampiamente a lato

18' - Cross di Casasola per la capocciata di Ciofani: pallone alto. Sul fronte opposto D'Alessandro si accentra e prova il destro da fuori senza trovare la porta

16' - Cartellino giallo per Bianchetti

15' - Mazzitelli dentro per la testa di Dani Mota: Carnesecchi blocca senza problemi

8' - Punizione di Buonaiuto deviata dalla barriera, sullo sviluppo dell'azione Ciofani ci prova di testa: palla fuori dallo specchio

5' - Prime schermaglie, portieri mai chiamati in causa

1' - Gara iniziata

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Casasola; Gaetano, Castagnetti, Zanimacchia, Fagioli, Buonaiuto; Ciofani. All. Pecchia



MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Marrone, Carlos Augusto; Bettella, Mazzitelli, Barberis, Colpani, D'Alessandro; Mota Carvalho, Mancuso. All. Stroppa.



ARBITRO: Massa di Imperia.