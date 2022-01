Serie B, Cremonese beffata nel recupero: il Lecce vince 2-1

LECCE - Primo minuto di recupero. Quando Okoli svetta per respingere il pallone sventagliato in area da Gallo, il sospiro di sollievo resta strozzato nei polmoni e mozza il fiato ai tifosi della Cremo. La traiettoria beffarda innescata dall'ennesimo colpo di vento traditore disorienta il centrale grigiorosso, che spizza la sfera facendola precipitare alle spalle di Carnesecchi. Una folata gelida. La Cremonese esce sconfitta per 2-1 dallo stadio Via del Mare: se il Lecce merita il successo (perlomeno per l'ultimo quarto d'ora d'arrembaggio), resta difficile scrollarsi di dosso la mortificazione procurata dal dispetto del destino.



Nel primo tempo la cronaca si concentra tutta in 60 secondi. Al 14' Gallo slalomeggia in area e trova una conclusione perfetta con il piede debole. Un giro di lancette più tardi Fagioli inventa per Ciofani che spinge in rete di testa senza neppure staccarsi da terra. La prima mezz'ora della ripresa è impastata di noia. Al netto di rari lampi di tensione agonistica, a vincere sembra essere la paura di perdere. La Cremo è poca cosa, là davanti non riesce ad essere praticamente mai pericolosa. E allora il Lecce prova ad iniettare adrenalina nel finale di partita creando un paio di pericoli che mettono i brividi alla difesa: spettacolare la rovesciata di Listkowski deviata in angolo da Okoli. Già, proprio lui. Al triplice fischio uscirà dal campo in lacrime. Nonostante le attenuanti dell'anemometro.

Un'azione di Lecce-Cremonese

LA CRONACA

SECONDO TEMPO

⚽ 46' LECCE IN VANTAGGIO. Autorete di Okoli: cross di Gallo e sfortunato colpo di testa del difensore che beffa Carnesecchi

43' - Cremo in difficoltà nell'ultimo spicchio di partita: i padroni di casa spingono sull'acceleratore

40' - Fuori Zanimacchia, dentro Strizzolo

38' - Gran giocata di Listkowski, che controlla in area e tenta una rovesciata volante: il pallone viene deviato da Okoli quanto basta per finire fuori dallo specchio

36' - Ennesimo corner per il Lecce: salentini vicinissimi alla rete del 2-1 con una zuccata di Dermaku

30' - Ora la stanchezza si fa sentire: squadre sfilacciate con il Lecce più propositivo e la Cremo che si affida alle ripartenze

26' - Crescenzi rileva Fagioli

24' - Carnesecchi neutralizza un colpo di testa, la ripartenza grigiorossa è fulminea ma Zanimacchia si trova da solo contro tre avversari

22' - Occasione per il Lecce su azione d'angolo: flipper in area e palla spedita in curva da Gendrey

17' - Gabriel decisivo su un pericoloso cross rasoterra di Vido: in uscita bassa disinnesca il pallone destinato a Gaetano

15' - Un quarto d'ora senza occasioni: inizia l'ultima mezz'ora del match

10' - Gioco spezzettato e partita bloccata. Pecchia inserisce Bartolomei per Valzania e Vido per Fiordaliso

1' - Si riparte senza cambi

L'esultanza dei grigiorossi per il pareggio di Ciofani

PRIMO TEMPO

46' - FINE PRIMO TEMPO. Botta e risposta a cavallo del quarto d'ora e poco altro. La bilancia del primo tempo pende leggermente a favore del Lecce, ma la Cremo non corre sostanziali pericoli, nonostante qualche sbavatura difensiva. Tra i grigiorossi è Fagioli l'unico che sembra in grado di accendere la luce.

42' - Gabriel smanaccia il pallone calciato dalla bandierina da Baez

41' - Strefezza, pescato solo davanti a Carnesecchi, viene fermato in offside

38' - Zanimacchia si invola sulla destra e prova un destro impossibile: guadagna un corner

33' - Destro volante di Majer su cross dalla sinistra di Gallo: palla alta

30' - Il match è teso: squadre contratte e portieri quasi mai chiamati in causa

25' - Momento di stasi dopo le due fiammate ravvicinate

21' - Ammonito Valzania per gioco falloso

⚽ 15' - PAREGGIO IMMEDIATO DELLA CREMO. Inzuccata vincente di Ciofani sull'assist al bacio di Fagioli

⚽ 14' - LECCE IN VANTAGGIO. Azione solitaria di Gallo, che salta due uomini in area e conclude di destro sul palo lontano

12' - Cartellino giallo per Valeri

7' - Intervento duro a centrocampo di Strefezza su Zanimacchia, che resta a terra

4' - Punizione per i grigiorossi: Baez conclude sopra la traversa

L'azione solitaria di Gallo per il vantaggio del Lecce

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Gallo; Hjulmand, Majer, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. In panchina: Borbei, Samooja, Vera, Olivieri, Helgason, Listkowski, Bjorkengren, Faragò, Blin, Barreca, Hasic, Calabresi. All. Baroni.



Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Fiordaliso, Ravanelli, Okoli, Valeri; Valzania, Fagioli; Zanimacchia, Gaetano, Baez; Ciofani. In panchina: Alfonso, Sarr, Strizzolo, Meroni, Bartolomei, Vido, Politic, Crescenzi, Zunno. All. Pecchia.



Arbitro: Chiffi di Padova.