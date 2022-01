Calcio serie B: Cremonese, Buonaiuto e Baez stendono il Como (2-0)

CREMONA - La Cremonese chiude il girone di andata con la quarta vittoria consecutiva battendo il Como per 2-0. La squadra di Pecchia ritrova i tre punti dopo una lunga sosta forzata e si toglie un po' di ruggine al termine di una gara giocata non su ritmi altissimi ma comunque molto concreta. Buonaiuto al 4' porta in vantaggio i grigiorossi con una rete di rapina. L'attaccante si infila alle spalle della difesa lariana su un tocco di testa di Varnier arretrato che lo smarca davanti a Facchin battuto senza problemi. Carnesecchi salva il risultato sul tiro ravvicinato di La Gumina nell'azione più pericolosa del Como, poi la Cremonese va vicina al gol ancora con Vido e Deli (bravo Facchin in entrambe le occasioni). Nella ripresa Vignali commette fallo su Valeri e lascia in dieci il Como per doppia ammonizione al 12'. La Cremonese continua nella gestione oculata del match e al 29' chiude i conti con Baez che corregge in rete un cross lungo di Zanimacchia. Il Como va all'arrembaggio e scheggia la traversa con una bordata da fuori area di Cagnano, ma poi la Cremonese va vicina al terzo gol con Di Carmine e Baez che trovano Facchin sempre attento nella deviazione. La Cremonese allunga quindi la striscia di risultati utili consecutivi iniziata lo scorso dicembre e ora cerca di ritrovare la condizione migliore in vista della trasferta a Lecce.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Castagnetti, Deli; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto; Vido. All. Pecchia. A disposizione: Alfonso, Sarr, Fiordaliso, Collodel, Ravanelli, Baez, Valzania, Bartolomei, Fagioli, Frey, Di Carmine, Zunno.

COMO (4-4-2): Facchin,; Vignali, Solini, Varnier, Cagnano; Iovine, Arrigoni, H'Maidat, Parigini; Cerri, La Gumina. All. Gattuso. A disposizione: Bolchini, Zanotti, Allievi, Bertoncini, Gabrielloni, Gatto, Ioannou, Peli, Bovolon, Luvumbo.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo.

LA CRONACA

90' Tre minuti di recupero.

87' OCCASIONE CREMONESE! Fagioli intercetta un passaggio sbagliato e serve subito Di Carmine che va verso la porta e tira, ma Facchin si distende e manda il calcio d'angolo con una gran parata.

87' OCCASIONE CREMONESE! Fagioli intercetta un passaggio sbagliato e serve subito Di Carmine che va verso la porta e tira, ma Facchin si distende e manda il calcio d'angolo con una gran parata.

86' Nella Cremonese entra Fiordaliso ed esce Sernicola.

77' OCCASIONE COMO! Cagnano viene servito al limite dell'area, da posizione defilata sulla sinistra, l'esterno del Como tira con il mancino e colpisce clamorosamente la traversa!

75' GOOOL. Raddoppio Cremonese. Zanimacchia si invola sulla destra e senza fretta mette sul secondo palo dove arriva Baez che a due passi dalla porta raddoppia e forse chiude il match (2-0).

70' Nella Cremonese entra Fagioli ed esce Buonaiuto .

68' AMMONITO Castagnetti ! Fallo da dietro del calciatore della Cremonese su La Gumina .

66' Nella Cremonese Di Carmine sostituisce Gaetano .

65' OCCASIONE COMO! Bravissimo Iovine ad approfittare una disattenzione a destra di Valeri , l'esterno del Como mette al centro per La Gumina che poco fuori area lascia la conclusione ad Arrigoni che va vicino al gol del pareggio.

60' Corner Como: bravo Cerri a guadagnare l'angolo, ma sulla battuta al centro nulla di fatto per l'attacco della squadra di Gattuso .

57' ESPULSO Vignali nel Como per doppia ammonizione. Il difensore del Como prende il secondo giallo dopo un intervento brusco su Valeri che stava per entrare in area.

53' Ancora Cremonese: dagli sviluppi di un corner arriva Valeri che calcia da posizione impossibile spedendo la palla molto alta.

51' OCCASIONE CREMONESE! Azione perfetta di Buonaiuto da sinistra che si accentra tentando il tiro a giro con i destro, ma la conclusione finisce fuori di mezzo metro.

48' AMMONITO Parigini !

Inizio secondo tempo. Nella Cremonese Valzania sostituisce Deli.

La gioia di Buonaiuto dopo aver realizzato la rete dell'1-0

45'+3' Fine primo tempo (1-0).

44' OCCASIONE CREMONESE! Buonaiuto serve un filtrante ancora per Deli che tira debole e Facchin para nuovamente.

44' OCCASIONE CREMONESE! Buonaiuto serve un filtrante ancora per Deli che tira debole e Facchin para nuovamente.

39' OCCASIONE CREMONESE! Buonaiuto tra le linee difensive si inserisce al centro e poi serve a destra Vido che calcia di prima trovando un'ottima risposta in tuffo di Facchin che blocca con una mano il pallone.

35' AMMONITO Gaetano! Entrata in scivolata e in ritardo su Cagnano, ha rischiato molto il centrocampista della Cremonese.

32' AMMONITO Vignali! Il difensore del Como perde il controllo a favore di Buonaiuto, poi nel tentativo di riprendere il pallone commette fallo da giallo.

28' AMMONITO Okoli! Entrata dura del giocatore della Cremonese su Parigini.

25' OCCASIONE CREMONESE! Lancio a sinistra di Gaetano, Zanimacchia controlla puntando l'avversario poi conclude a giro sul secondo palo con la conclusione che esce fuori di pochissimo.

18' Il Como insisite e vuole il pareggio: gol annullato ad Arrigoni su assit di Cerri. Fuorigioco in posizione di partenza di Parigini che aveva iniziato l'azione.

16' Risponde la Cremonese dopo un'asfissiante pressione del Como: tentativo da fuori area di Buonaiuto con la conclusione che finisce fuori alla sinistra di Facchin.

13' Lancio di Iovine a cercare La Gumina che tira da posizione defilata trovando un'ottima risposta di Carnesecchi che devia in angolo.

10' OCCASIONE COMO! Colpo di testa in area della Cremonese con la palla che arriva a La Gumina che si coordina per il tiro al volo e spedisce di poco alto. Como vicino al pareggio.

5' Ancora Cremonese pericolosa con Zanimacchia che ci prova in area, ma è bravo Facchin in uscita a far sfumare l'occasione grigiorossa.

4' GOOOL. Rete di Cristian Buonaiuto. Lancio in attacco della squadra di casa, colpisce di testa Varnier che regala un assist a Buonaiuto che davanti alla porta fa centro e porta in vantaggio i grigiorossi (1-0).

3' Sovrapposizione precisa di Vignali sulla destra che entra in area e prova il cross intercettato da Carnesecchi in uscita bassa.

sulla destra che entra in area e prova il cross intercettato da in uscita bassa. Partita iniziata.

FOTO: FOTOLIVE/IVAN BIELLI