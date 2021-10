CREMONA - La Cremonese agguanta il Pisa nel recupero (1-1) e grazie a questo pareggio resta incollata all'alta classifica. Un risultato sofferto, ma meritato perché la squadra di Pecchia nella ripresa le ha provate un po’ tutte fino a quando Ciofani ha recuperato una palla sporca ed è tornato ad essere decisivo come lo scorso febbraio quando segnò la rete del 2-0. La serata dello Zini poteva essere quella della flessione in termini di punti (alla fine sono due quelli raccolti nelle ultime tre gare) ma la zampata di DC9 frena la fuga della capolista con i ringraziamenti di Benevento e Reggina e tiene la Cremonese agganciata al treno.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

90'+6' Cremonese-Pisa finisce 1-1: reti di Beruatto e Ciofani.

92' ⚽ GOL della Cremonese. Cross di Valeri sporcato da Mastinu, palla che arriva a Ciofani che con la punta mette la palla in rete.

90' Clamorosa palla gol per la Cremonese. Ciofani calcia a incrociare ma trova una respinta pronta di Nicolas. Ci prova Buonaiuto che viene murato.

87' Gioco fermo. A terra Masucci.

86' Doppio cambio per il Pisa: fuori Lucca e Gucher dentro Masucci e Mastinu.

86' Cambio per la Cremonese: fuori Baez dentro Ciofani.

85' Ci prova la Cremonese che conquista un corner.

82' Tiro alto di Hermannsson.

75' Tiro di Lucca. Carnesecchi blocca con facilità.

71' Destro di Buonaiuto sulla barriera.

70' Calcio di punizione dal limite per la Cremonese.

69' Doppio cambio per la Cremonese: fuori Di Carmine e Zanimacchia dentro Strizzolo e Vido.

65' Pecchia ridisegna la linea difensiva con Baez esterno difensivo.

64' Doppio cambio per la Cremonese: entra Gaetano per Bartolomei e Buonaiuto per Crescenzi.

64' Tiro dal limite di Fagioli che termina nettamente sul fondo.

63' Cambio per il Pisa: esce Sibilli entra Marsura.

62' Sovrapposizione di Valeri che riceve palla da Baez e calcia in porta da una posizione defilata. Nicolas mette in corner.

61' Toure trova Gucher dentro l’area di rigore. Tiro respinto da Okoli.

59' Bei ritmi allo Zini. Palla che va da una parte all’altra del campo.

56' Cartellino giallo per Sibilli: trattenuta ai danni di Crescenzi.

54' Doppio cambio per il Pisa: fuori Birindelli e De Vitis dentro Nagy e Hermannsson.

51' Ammonito Marin.

49' Clamorosa occasione per il Pisa. Colpo di testa di De Vitis, Carnesecchi respinge sul palo

49' Lucca in area di rigore calcia sul primo palo. Attento Carnesecchi che mette in corner

48' Cross di Fagioli allontanato da Caracciolo

INIZIA IL SECONDO TEMPO: nessun cambio all'intervallo.

FINE PRIMO TEMPO: all'intervallo il Pisa conduce grazie al gol di Beruatto sugli sviluppi di un corner. La migliore occasione della Cremonese su un colpo di testa di Di Carmine. Squadre negli spogliatoi. Pecchia e D'Angelo studiano le mosse in vista della ripresa.

45' Cross di Valeri per Bartolomei che calcia male. Palla fuori.

43' Grande occasione per la Cremonese. Cross di Fagioli per Di Carmine che di testa non trova lo specchio della porta.

40' La Cremonese sta giocando un buon primo tempo, ma non è mai concreta negli ultimi 20 metri.

34' ⚽ GOL del Pisa. Ospiti in vantaggio. Sugli sviluppi del calcio d’angolo arriva un violento sinistro da parte di Beruatto. Tiro deviato anche da Bianchetti.

33' Sibilli calcia da fuori. Carnesecchi para e mette in corner.

30' Buona chiusura di Okoli, che ferma Lucca e poi lo salta.

26' Cartellino giallo per Birindelli.

25' Cross di Baez allontanato da Leverbe.

23' Ancora 0-0 a metà primo tempo. Partita equilibrata.

19' Grande occasione per il Pisa. Sugli sviluppi di un corner la palla vaga in una mischia nell’area piccola, ma nessuno riesce a calciare in porta. Si salva la Cremonese.

15' Punizione di Bartolomei calciata alta.

14' Ammonito De Vitis.

13' Tiro di Sibilli abbastanza lento, bloccato da Carnesecchi.

12' Di Carmine prova a sorprendere da lontano Nicolas, un po' fuori dai pali. Palla altissima.

9' Primo corner della gara anche per il Pisa.

8’ Cross di Di Carmine troppo lungo per Bartolomei. Ci riprova Crescenzi che calibra male il traversone per l’attaccante grigiorosso. Palla tra le braccia di Nicolas.

6' Tentativo di Valzania. Tiro debole che non crea problemi a Nicolas.

5' Iniziativa di Zanimacchia sulla sinistra. Cross deviato in corner.

2' Buona partenza della Cremonese, Pisa molto aggressivo. Cross basso di Valeri, Di Carmine calcia male. Palla sul fondo

1' È iniziata Cremonese-Pisa. Primo pallone giocato dai padroni di casa. calcia Valzania.

0' Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. Squadre in campo agli ordini di Orsato: padroni di casa in casacca grigiorossa, ospiti in completo verde.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE (4-3-3): Carnesecchi; Crescenzi, Bianchetti, Okoli, Valeri; Valzania, Fagioli, Bartolomei; Baez, Di Carmine, Zanimacchia.

In panchina: Ciezkowski, Sarr, Ravanelli, Nardi, Ciofani, Buonaiuto, Strizzolo, Meroni, Sernicola, Vido, Castagnetti, Gaetano.

Allenatore: Pecchia.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Toure, De Vitis, Marin; Gucher; Lucca, Sibilli.

In panchina: Livieri, Dekic, Hermannsson, Cohen, Nagy, Mastinu, Quaini, Masucci, Di Quinzio, Cisco, Piccinini, Marsura.

Allenatore: D’Angelo.

ARBITRO: Orsato di Schio.

