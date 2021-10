Cremonese - Ternana (live ore 14)

CREMONA - A caccia della quinta vittoria stagionale per rimanere ai vertici della classifica di serie B. Questa la mission della Cremonese che allo stadio Zini affronta la Ternana, incontro valido per la settima giornata.

Aggiornamenti in diretta a partire dalle ore 14

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE (4-3-1-2): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Bartolomei, Fagioli; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto; Vido. In panchina: Ciezkowski, Peschieri, Ravanelli, Baez, Nardi, Ciofani, Meroni, Valzania, Crescenzi, Di Carmine, Dalle Mura, Deli. Allenatore: Pecchia.

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Ghiringhelli, Boben, Capuano, Martella; Agazzi, Proietti, Palumbo; Partipilo, Pettinari, Falletti. In panchina: Krapikas, Celli, Kontek, Furlan, Mazzocchi, Capone, Sorensen, Paghera, Peralta, Defendi, Salzano, Donnarumma. Allenatore: Lucarelli

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria.

LE CURIOSITA'

La Cremonese non ha mai perso in partite casalinghe contro la Ternana in Serie B: due vittorie sono state seguite da tre pareggi. Samuel Di Carmine ha realizzato tre gol nelle ultime due sfide contro la Ternana in Serie B, inclusa una doppietta nell’aprile 2018 con la maglia del Perugia.