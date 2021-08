Esordio da sogno: una super Cremonese cancella il Lecce

CREMONA - E' ripartito alla grande allo Zini il campionato di serie B (90ª edizione) della Cremonese, il quinto consecutivo dalla storica promozione del 2017. Una Cremonese a dir poco da sogno ha asfaltato il temuto Lecce. Per la prima gara sono stati venduti 2.372 biglietti. E in tribuna centrale a fare il tifo per i grigiorossi c'era anche Gianluca Vialli.

Un esordio stellare per la Cremonese e i suoi tifosi. I grigiorossi hanno battuto il Lecce 3 a 0 e sono stati protagonisti di una partita bellissima, giocata alla grande soprattutto nella ripresa. La squadra di Pecchia ha confermato tutto quanto di buono si era visto nel precampionato e pur di fronte a una formazione quotata ha conquistato alla grande i primi tre punti della stagione.

La gara si è decisa nella ripresa quando i grigiorossi hanno spinto ancora di più sull'acceleratore: nei primi venti minuti l'undici di Pecchia è stato incontenibile e ha cancellato dal campo i pugliesi annichiliti dalle reti di Valzania (gran tiro dal limite dell'area), di Bonaiuto (capolavoro balistico con tiro a giro sul palo lontano) e di Valeri (piattone destro sotto porta dopo l'assist di Baez). Alla fine grande festa in campo per i giocatori e il pubblico finalmente tornato allo Zini.

LE FORMAZIONI

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Valeri; Castagnetti, Valzania; Baez, Zanimacchia, Buonaiuto; Ciofani.

In panchina: Alfonso, Ciezkowski, Collodèl, Nardi, Strizzolo, Bartolomei, Vido, Terranova, Crescenzi, Frey, Dalle Mura, Deli.

Allenatore: Pecchia

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Gallo; Blin, Majer, Hkulmand; Strefezza, Coda, Olivieri.

In panchina: Bleve, Vera, Meccariello, Paganini, Helgason, Monterisi, Bjarnason, Vulturar, Listkowski, Bjorkengren, Calabresi, Burnete.

Allenatore: Baroni

ARBITRO: Baroni di Firenze