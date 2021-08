La Cremonese sconfigge la Spal per 2-1

FERRARA - Finisce 2-1 per la Cremonese il test amichevole contro la Spal allo stadio Mazza, ma il risultato a favore dei grigiorossi avrebbe potuto essere ben più ampio. Ottima la prestazione dei ragazzi di Pecchia, che hanno dominato il match in lungo e in largo. Dopo il vantaggio firmato da Vido, la formazione spallina ha trovato il pari con Viviani; la Cremo, dopo aver sprecato numerose occasioni (compreso un palo colpito da Strizzolo), hanno dovuto attendere il 90' per trovare il gol-vittoria con Zanimacchia. I grigiorossi tornano da Ferrara con una serie di indicazioni incoraggianti in vista del debutto stagionale ufficiale contro il Torino: la sfida di Coppa Italia è in programma la sera di Ferragosto, alle 21.