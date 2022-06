Covid, sale il tasso di positività al 16,4%, 142 casi in provincia

CREMONA - A fronte di 37.794 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 6.204 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Lombardia, dei quali 142 nella sola provincia di Cremona. Il dato determina un'ulteriore salita del tasso di positività che oggi si attesta al 16,4% (ieri era all'12,1%). Ad aumentare sono anche i ricoveri nei reparti ordinari (+29) mentre le terapie intensive vedono un paziente dimesso. I decessi registrati in regione sono 15, nessuna vittima in provincia.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA