Covid, contagi in ritirata, 46 casi in provincia

CREMONA - Con 18.806 tamponi effettuati è di 1.856 il numero di nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, 46 nella sola provincia di Cremona, con un tasso di positività in discesa al 9,8% (ieri era all’11,2%). Il numero dei ricoverati nelle terapie intensive scende lievemente (-1, 34), mentre cala più decisamente quello dei ricoverati negli altri reparti per la cura del Coronavirus (-21, 476). I decessi sono 2, dei quali nessuno in provincia, per un totale di 40.588 dall’inizio della pandemia. È quanto si legge sul sito del Ministero della Salute.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA

Milano: 606

Bergamo: 131

Brescia: 245

Como: 108

Cremona: 46

Lecco: 66

Lodi: 43

Mantova: 47

Monza e Brianza: 194

Pavia: 109

Sondrio: 39

Varese: 116