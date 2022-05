Covid, calano le terapie intensive, 154 casi in provincia

CREMONA - Su 41.588 tamponi effettuati sono 4.325 i casi di positività al Covid-19 registrati in regione, dei quali 154 nella sola provincia di Cremona. Il tasso di positività scende al 10,3% (ieri era al 12,5%). I ricoveri in terapia intensiva diminuiscono di 2 unità, mentre quelli in reparti ordinari incrementano della stessa cifra. Sono 11 i decessi registrati in regione.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA