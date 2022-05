ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

Dlf, «Ora apriamo agli esterni»; e scatta la rivolta degli iscritti. Pranzo domenicale in trattoria: mangiano, bevono e poi scappano. Cremona piace di più, boom di pernottamenti. Un futuro da sindaco, Sigrid: «Dico no all’indifferenza». Addio a Cesare, operaio nelle miniere del Belgio. Calcio, Zanacchi: «Il tifo un esempio. Passione anche per la città»