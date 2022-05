Covid, diminuiscono i ricoveri, 18 casi in provincia, 3 decessi

CREMONA - A fronte di 12.706 tamponi sono 1.440 i casi di positività registrati in regione, 18 dei quali nella sola provincia di Cremona, con il tasso di positività che scende all'11,3%. Continuano a diminuire i ricoveri nei reparti ordinari: 14 in meno rispetto a ieri, portando a un totale di 876 (per il secondo giorno al di sotto di quota 900). Al contempo aumentano le terapie intensive (2 in più rispetto a ieri). I decessi sono 19, 3 in provincia di Cremona.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA