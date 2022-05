ORE 20 In Evidenza I fatti della giornata

Reddito di cittadinanza, due arresti in provincia. Alterco tra ex, lei ha la peggio e va in ospedale. Covid, 73 casi in provincia, terapie intensive in aumento. Matilde come Vasco, è lei l’«usignolo d’oro». Castelleone, una targa per Matteo Berselli