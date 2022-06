Ladri camuffati, derubano una anziana spacciandosi per carabinieri

MONTICELLI - Si sono spacciati per carabinieri mostrando un finto tesserino e sfruttando un insolito abbigliamento antisommossa: tre uomini, a cui ora danno la caccia i veri militari dell’Arma, hanno raggirato un’anziana portandole via gioielli. Il furto è storia di stamattina, verso le 9.30, ed è avvenuto in un’abitazione situata in una trasversale di via Granelli a San Nazzaro.

I tre si sono presentati alla porta della donna, di circa 80 anni, e le hanno chiesto di poter entrare per un controllo urgente: «Stiamo cercando due pregiudicati evasi dal carcere – è stata la scusa –, perché potrebbero essersi introdotti in qualche abitazione della zona alla ricerca di contanti e oro». Convinta dal tesserino fasullo, ma soprattutto dalla sicurezza e dall’abbigliamento del terzetto, la donna li ha fatti entrare. E a quel punto è scattata la seconda fase del piano: i ladri l’hanno invitata ad andare a prendere l’oro. «Le facciamo vedere noi dove nasconderlo», è stata la promessa.

Quello che è accaduto subito dopo, purtroppo, è un copione già visto. Perché i tre se ne sono andati col bottino e la signora, in stato confusionale, si è resa conto di essere stata derubata. L’appello delle vere forze dell’ordine, che stanno indagando sul colpo, è il solito: non fare entrare nessuno e comporre il 112 o 113 in caso di visite sospette.