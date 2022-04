Autovelox sulla Serenissima, «Il deterrente funziona»

SONCINO - «Quello che riscontriamo è un risultato non solo buono ma molto positivo, considerati i dati dell’anno scorso». Chi pensa che gli autovelox servano solo a far cassa dovrà ricredersi. Questo, infatti, è il commento di Salvatore Guzzardo, il comandante della Polizia Provinciale di Cremona, nell’osservare il report mensile di marzo sulle multe staccate grazie al rilevatori posizionato fra Soncino e Ticengo che sono praticamente un quarto rispetto a quelle del 2021. Si conferma fondamentalmente il trend del mese precedente, nonostante l’aumento del traffico e il miglioramento delle condizioni climatiche. «Il deterrente funziona, avanti così». La Serenissima, una delle strade più trafficate della Lombardia, ha in questo specifico segmento un limite di 90 km/h per le auto, 70 per i camion.

Il comandante della Polizia Provinciale di Cremona Salvatore Guzzardo

Sono esattamente 591 le lettere recapitate nelle case dei soncinesi e degli automobilisti di passaggio che hanno pigiato troppo l’acceleratore nel tratto compreso fra la città medievale e il Cremasco. Per quanto riguarda le tipologie di infrazioni e le loro ripartizioni percentuali cambia poco o nulla rispetto all’ultima analisi: il sessanta percento dei sanzionati ha commesso un errore lieve e pagherà una multa meno salata, per gli altri conto tristemente indimenticabile e addirittura il rischio di appendere, almeno per un po’, la patente al chiodo.

Le sanzioni amministrative per l'eccesso di velocità vanno infatti da 42 a 168 euro quando si supera il limite di non oltre 10 km/h; quando il superamento del limite è di oltre 10 km/h ma di non oltre 40 km/h la sanzione va da 168 a 674 euro. Tale somma sale da 527 a 2.108 euro se il superamento del limite è di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h; infine, se il superamento del limite è di oltre 60 km/h la sanzione va da 821 a 3.287 euro. Tutti gli importi vengono aumentati di un terzo se la violazione viene commessa in orari notturni, dalle 22 alle 7. Alle sanzioni viene abbinata anche la decurtazione dei punti dalla patente: per un eccesso di velocità tra i 10 e i 40 km/h sono 3 punti in meno, diventano 6 se l’eccesso di velocità è tra i 40 e i 59 km/h. Chi negli ultimi due anni hai già avuto una multa per eccesso di velocità oltre limite di 60 km/h rischia non la sospensione ma addirittura la revoca. Le strade sono più sicure: «Nonostante le oscillazioni stagionali siamo molto soddisfatti» concludono gli agenti dagli uffici di Cremona.